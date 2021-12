Ogier nach Hybrid-Test: «Es war sehr interessant» 14.12.2021 - 12:58 Von Toni Hoffmann

© wrc Sébastien Ogier beim Toyota-Test

Der achtfache Rallye-Weltmeister Sébastien Ogier konnte endlich den neuen Toyota Yaris GR Rally1 Hybrid in den französischen Alpen mit einigen Problemen testen, Ogier wird 2022 ein Kurz-Programm bestreiten.

Sébastien Ogier hätte den neuen Toyota vor wenigen Wochen bei Gap testen sollen, doch ein Unfall von Elfyn Evans hatte den ersten Test verzögert. Mit einer gewissen Ungeduld stieg Ogier in dieser Woche zum ersten Mal in den neuen Yaris Rally1 Hybrid.



«Es macht mir immer Spaß, neue Dinge zu entdecken», meinte der alte und neue Champion, bevor er mehrere Stunden sein neues Sportgerät testete. Im Laufe des Tages lief nicht alles perfekt, das Team musste Teileänderungen und Reparaturen vornehmen, aber das hinderte den Toyota-Fahrer nicht daran, sich eine erste Vorstellung vom Verhalten und dem Potenzial des neuen Fahrzeugs zu machen, mit dem er erstmals bei der Rallye Monte Carlo (20. – 23. Januar 2022) an den Start geht.



Auf einer Straße, die als Prüfung für Rallyes in den Alpes-Maritimes, aber auch oft von Teams zum Testen genutzt wird, hat Ogier das Auto und die Änderungen, die das nächste Reglement mit sich bringt, schnell verstanden. Seine Bilanz war positiv, obwohl er sich über eine noch zu verbessernde Fahrerposition geärgert hatte.



Ogier genoss es, die Hybridtechnik verstehen zu lernen: «Es ist schön, wenn wir den zusätzlichen Schub haben.»



Der achtmalige Champion und sein neuer Co-Pilot Benjamin Veillas haben noch zwei Testtage haben. Auch die drei anderen Teams des für Monte-Carlo angetretenen Teams werden sich abwechselnd auf die erste Veranstaltung im Jahr 2022 vorbereiten.