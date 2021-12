Ott Tänak fehlte die Motivation für WM-Finale

Am Ende der letzten Saison überraschte Ott Tänak alle, indem er seinen Rückzug von der Rallye Monza, dem letzten Lauf der Rallye-Weltmeisterschaft 2021, aus familiären Gründen ankündigte.

Kurz vor und kurz nach Monza testete der Este dennoch am Steuer des zukünftigen Hyundai i20 Rally1, um die Entwicklung dieses neuen Autos fortzusetzen. Oleg Gross, langjähriger starker Unterstützer von Ott Tänak, gab einige Erläuterungen zum Verhalten von Ott Tänak.

Mit der einzigen Hoffnung, Kalle Rovanperä den vierten Platz in der Meisterschaft zu entreißen und während Hyundai auf ein Wunder hoffen musste, um die Konstrukteurswertung zu gewinnen, schien der Este nicht viel Motivation zu haben, seine Saison in Monza zu beenden, insbesondere diese Veranstaltung war die letzte für die World Rally Cars war.

«Es gab alle möglichen Fragen, warum er beim letzten Event nicht antreten würde, aber es machte keinen Sinn mehr, an diesem Event teilzunehmen, weil in der Meisterschaft alles klar war. Er baut auch sein eigenes Haus und möchte Zeit mit seiner Familie verbringen. Ott hatte in dieser Saison viel Pech. Aus technischen Gründen gab er oft auf. Der Erfolg wird eines Tages kommen. Wir werden ihn jetzt mit dem Hybridauto sehen. Er macht Fortschritte», sagte Gross der estnischen Zeitung Delfi Sport.