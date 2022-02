Thierry Neuville: «Wir müssen stärker werden»

Thierry Neuville hat am Ende der 90. Rallye Monte Carlo, die er auf einem eher enttäuschenden sechsten Platz beendete, erklärt, dass Hyundai noch viel Arbeit habe.

Thierry Neuville, Sieger in Monte Carlo 2020, hat sein Hyundai Motorsport-Team aufgefordert, schnell auf einen enttäuschenden Saisonauftakt 2022 bei der Rallye Monte-Carlo zu reagieren. Der Belgier war der einzige offizielle Finisher des koreanischen Unternehmens und platzierte seinen i20 N Rally1 nach vier anstrengenden Tagen in den französischen Alpen auf dem sechsten Platz.

Teamkollege Ott Tänak schied nach einem Unfall am dritten Tag aus, während Oliver Solberg am letzten Morgen aus medizinischen Gründen aufgab, nachdem während der gesamten Veranstaltung Abgase in das Cockpit eingetreten waren.

Neuville war der einzige Hyundai-Fahrer, der eine Bestzeit erzielte, und obwohl er über das Ergebnis frustriert war, unterstützte er sein Team, um rechtzeitig für den zweiten Lauf bei der Rallye Schweden (24. bis 27. Februar) zurückschlagen zu können.

«Wir wissen, dass viel harte Arbeit vor uns liegt», sagte Neuville, «und wir müssen schnell auf das reagieren, was wir in Monte Carlo gesehen haben. Es ist schwierig. Das Team hat so viel Vorbereitung, so viel Arbeit und Mühe investiert, und das Ergebnis war frustrierend und enttäuschend. Ich kenne dieses Team und ich weiß, wie motiviert alle sind, sowohl im Team vor Ort als auch im Werk. Wir werden weiter pushen und hart pushen – der Wille, alles richtig zu machen, ist auf jeden Fall da. Bei der Rallye Monte-Carlo haben wir gesehen, dass es starke Bereiche für das Auto gibt, aber der einzige Punkt, an dem wir arbeiten müssen, ist die Zuverlässigkeit. Ich werde nicht über die spezifischen Bereiche sprechen, aber wir alle wissen, dass wir bei den kommenden Ereignissen stärker sein müssen.»

Neuville verbrachte den größten Teil der Samstagsetappe damit, mit einem gebrochenen vorderen Dämpfer zu kämpfen, der an einer Stelle durch die Motorhaube seines i20 schlug.

Der stellvertretende Teamdirektor Julien Moncet stimmte Neuville zu und fügte hinzu: «Es war definitiv eine harte Rallye für uns. Ich bin enttäuscht für alle Teams, die so hart gekämpft haben, die bei der Rallye und die im Werk. Wir müssen reagieren. Als das Auto problemlos lief, konnten wir konkurrenzfähige Zeiten zeigen, also ist die Pace da. Wir müssen unsere Probleme nur so schnell wie möglich lösen.»