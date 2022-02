Breen froh, dass in Schweden Rovanperä vor ihm ist

Craig Breen, bei seinem Ford-Debüt beim Saisonauftakt in Monte Carlo Dritter und damit bester Pilot, der 2022 um die Meisterschaft kämpft, ist froh darüber, dass in Schweden Kalle Rovanperä vor ihm auf die Strecke muss.

Der Ire wurde bei seinem Debüt für M-Sport Ford beim Saisonauftakt Dritter. Aber er liegt auf dem vierten Platz in der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft, nachdem Kalle Rovanperä von Toyota Gazoo Racing in der Wertung hinter Breen landete, aber maximal fünf Bonuspunkte für den Sieg in der abschließenden Wolf Power Stage einheimste. Da weder der Monte-Carlo-Sieger Sébastien Loeb noch der Zweitplatzierte Sébastien Ogier in Umeå antreten, wird der 21-jährige Finne das Feld beim Winter-Event der WRC anführen – und genau so wollte es Breen.

«Ein Ergebnis wie das von Monte war genau das, wonach ich gesucht hatte», sagte der Ford Puma-Pilot. «Alles hat funktioniert. Wir wissen, dass im Schnee jedes Auto, das man vor sich haben kann, von Vorteil ist. Kalle soll da oben als erstes Fahrzeug auf der Piste die Straße ein bisschen besser machen.»

Breen kennt den Vorteil, den die Startreihenfolge bieten kann. Nachdem er letztes Jahr die Monte verpasst hatte, war er den größten Teil des ersten Tages der letztjährigen Arctic Rallye Finnland Zweiter, bevor er damals den Hyundai i20 im Ziel in Lappland auf den vierten Platz brachte.

«Ich war in der Position, in der ich davon profitiert habe, die eine oder andere Runde zu verpassen und einen besseren Startplatz auf der Straße zu haben», fügte Breen hinzu, «aber dieses Jahr ist es anders. Dieses Jahr brauche ich im Kampf um die Meisterschaft jeden Punkt, den ich erreichen kann. Die Rallye Monte Carlo war wirklich fantastisch. Ich wusste von Anfang an, welches Potenzial in diesem Auto steckt, und als die Rallye losging, hatte ich das Gefühl, mit jeder Etappe hineinzuwachsen. Mit jedem Kilometer fühlte ich mich sicherer und wohler. Jetzt kann ich es kaum erwarten, den Puma auf Schnee zu erleben – wir haben Ende letzten Jahres einen Schnee-Test in der Nähe von Rovaniemi absolviert und das Gefühl war wirklich gut. Ich freue mich, diese neue Rallye Schweden im Norden zu entdecken.»