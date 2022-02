Jos Verstappen gibt Rallye-Debüt in Belgien

Der ehemalige Formel 1-Pilot Jos Verstappen, Vater des Formel 1-Weltmeisters Max Verstappen, gibt Ende Februar sein Rallye-Debüt in Belgien und liebäugelt mit einem Einstieg in die Rallye-Weltmeisterschaft.

Der einstige Formel-1-Fahrer Jos Verstappen wird sein Rallye-Debüt bei den ersten beiden Läufen in der belgischen Rallye-Meisterschaft geben und denkt an einen Einsteig in die Rallye-Weltmeisterschaft. Verstappen wird am 26. Februar in einem von DG Sport vorbereiteten Citroën C3 Rally2 bei der Rallye Haspengouw zur Saisoneröffnung und auch am zweiten Lauf der Saison, der Rallye Südbelgien am 19. März, starten.

Er wird dort vom Beifahrer Kris Botson begleitet, einem erfahrenen Navigator, der seit Ende der 1990er Jahre regelmäßig auf nationaler Ebene in Belgien unterwegs ist.

Interessanterweise deutete eine Erklärung des Organisators der belgischen Meisterschaft jedoch darauf hin, dass zukünftige Teilnahmen an WRC-Veranstaltungen für die Saison 2022 auf dem Radar von Verstappen stehen, die mit weiteren Veranstaltungen in der belgischen Meisterschaft kombiniert werden würden.

Ein Rundstrecken-Rallye-Event auf der Rennstrecke von Assen sollte ursprünglich Ende letzten Jahres Verstappens erste Rallye sein, aber seine Absage aufgrund von COVID-19-Beschränkungen hat dazu geführt, dass die Rallye Haspengouw stattdessen seinen ersten Rallye-Einsatz markieren wird.

«Rallyefahren ist wirklich etwas, was man aus Erfahrung macht. Diese Erfahrung zu sammeln, wird die größte Herausforderung sein», sagte Verstappen über seinen neuen Ausflug in den Rallyesport. «Das ist anders als in meiner Motorsportkarriere, für mich ist alles wirklich neu: vom Auto über die Arbeitsweise, das Erstellen und Verwenden von Pacenotes, das Hören von Wegbeschreibungen während der Fahrt und das Kennenlernen aller Etappen.»

Verstappen weiter: «Es gibt kaum oder gar keine Möglichkeiten, einen Kurs zu erkunden, also muss man sofort auf dem Laufenden sein, andererseits will man unnötige Risiken vermeiden. Alles in allem ist es eine sehr große Herausforderung und ich erwarte wirklich nicht, einfach so ganz oben mitfahren zu können. Natürlich werde ich mein Bestes geben, aber mein Ziel ist es, Erfahrungen zu sammeln und vor allem so viel wie möglich zu lernen. Ich fühle mich hinter dem Steuer meines Citroën wohl und habe viel Spaß. Das ist das Wichtigste für mich.»