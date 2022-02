Latvala/Toyota: «Es wird sich nichts ändern»

Toyota-Teamchef Jari-Matti Latvala hält an der letztjährigen erfolgreichen Strategie fest, die zum dreifachen Titelgewinn führte, auch ohne seine Speerspitze Sébastien Ogier.

«Never change a winning team», daran hält der Toyota-Teamchef Jari-Matti Latvala an der letztjährigen Strategie fest, auch ohne den achtfachen Champion Sébastien Ogier, der 2022 nur ein Kurzprogramm mit Toyota bestreitet, dafür aber mit Toyota in der Langstrecken-Weltmeisterschaft antritt. Dennoch wird es keine Änderungen an der Arbeitsweise bei der Titelverteidigung speziell in der Herstellerwertung geben. Die Verteidigung des Fahrertitels, den Sébastien Ogier im vergangenen Jahr parallel dazu gewonnen hat, ist angesichts der Entscheidung des Franzosen, 2022 ein Teilprogramm zu fahren, komplizierter.

«Wir müssen keine Änderungen vornehmen», sagte Latvala gegenüber WRC.com. «Letztes Jahr hat alles gut, sehr gut funktioniert, und deshalb werden wir es in dieser Saison so beibehalten. Die Stimmung im Team ist sehr gut – wir arbeiten alle zusammen. Es ist gut, das bei den Crews zu sehen, sie sitzen alle zusammen und teilen alles. In der letzten Saison hatten wir gute Erfolge und wie man sich vorstellen kann, wollen wir das auch in diesem Jahr. Jeder im Team weiß, was er tut. Es funktioniert alles.»

Toyota startete die erste Saison mit Hybridantrieb mit dem zweiten Platz bei der Rallye Monte-Carlo im vergangenen Monat, dank Ogier und seinem neuen GR Yaris Rally1. Der Hersteller-Titelverteidiger startet beim zweiten Lauf dieser Saison in Schweden (24. bis 27. Februar) drei Punkte hinter M-Sport Ford, nachdem Kalle Rovanperä in den französischen Alpen einen vierten Platz und die fünf Maximalpunkte in der Power Stage hinzugefügt hat.

Latvala gab zu, dass sein außergewöhnlicher Erfolg als Teamchef ihn persönlich sehr stolz gemacht habe. «Für mich war das etwas ganz Besonderes», sagt er. «Ich habe diesen Job bekommen und wie man weiß, war es nicht so einfach für mich, mit dem Fahren aufzuhören, aber die Ergebnisse im letzten Jahr waren wirklich großartig.»

Latvala hat es geschafft, die Arctic Rally im letzten Monat in einem Toyota Celica Turbo 4WD zu fahren. Er schied am zweiten Tag des Lappland-Events allerdings mit einem Pleuelproblem aus.