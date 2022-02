Elfyn Evans: «Wir wissen nicht, wo wir stehen»

Der Vizechampion Elfyn Evans hatte beim Auftakt in die neue Hybrid-Ära der Rallye-Weltmeisterschaft in Monte Carlo mit dem 21. Platz nach einem Fahrfehler einen verbockten Start, er sucht noch seine Standortbestimmung.

Elfyn Evans, der einzige Fahrer, der in der Lage war, mit den beiden Sébastien auf den Straßen von Monte-Carlo zu konkurrieren, verpasste schließlich seinen Start, letzterer bleibt in diesem Jahr der logische Favorit auf den Weltmeistertitel. Der Waliser, der einen Toyota Yaris Rally1 fährt, der seinen Erwartungen entspricht, ist sich bewusst, dass er in dieser Saison bald noch weitere Gelegenheiten haben wird, um zu glänzen.

«Es ist nie gut, mit leeren Händen zurückzukommen, aber vom Gefühl her war es ein gutes Wochenende mit dem Auto. Es war in mancher Hinsicht ein ermutigendes Wochenende, aber ich bin extrem frustriert und enttäuscht, einen Fehler gemacht zu haben, der mich so viel gekostet hat. Die Rallye sollte schwierig werden, unsere Tests waren kompliziert und ehrlich gesagt habe ich mich erst während der Veranstaltung mehr mit dem Auto zurechtgefunden als während der Tests. Ich möchte daher dem gesamten Team danken, das sich sehr bemüht hat, uns dorthin zu bringen», kommentierte der Waliser den Saisonstart in das 50. Meisterschaftsjahr.

Am Ende des Monats in Schweden, einer Rallye, die er in der Vergangenheit bereits gewonnen hat, hat der Toyota-Fahrer eine großartige Gelegenheit, Punkte zu sammeln, indem er eine günstige Straßenposition nutzt, die er dank seines Fehlers bei der Rallye Monte Carlo erlangt hat.

In Ermangelung von Mexiko im Kalender, das zu diesem Zeitpunkt endgültig durch Kroatien ersetzt wurde, glaubt der Waliser, dass eine erste Einschätzung auf Asphalt gemacht werden kann, einer Oberfläche, die danach dreimal befahren werden könnte, wenn Ypern für August geplant ist.

«Traditionell war Portugal immer der Maßstab in Sachen Leistung. In der Vergangenheit waren wir in Monte Carlo, Schweden, Mexiko, dann Portugal. Es war eine Zeit, in der man wusste, wo man steht. Ich denke, mit Kroatien sollten wir bereits eine klarere Vorstellung vom Asphalt haben, aber es gibt auch den Dreck.»

Während er auf die nächsten Rallyes wartet, glaubt der Toyota-Pilot, dass es noch viel zu früh ist, um Rückschlüsse aus Monte-Carlo zu ziehen, und auch wenn Evans sie nicht nennt, meint er offensichtlich seine Konkurrenten von Hyundai.

«Ich denke, wir werden bis zum Ende der ersten Halbzeit eine genaue Vorstellung davon haben, wo alle stehen. Wir wissen nicht genau, wo wir vorher sein werden, da viele der bevorstehenden Rallyes sehr spezifisch sind. Das ist erst der Anfang und ich denke nicht, dass es fair ist, jemanden in diesem Stadium auszuschließen», führte er weiter aus.