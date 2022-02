Solberg junior: «Heimspiel mit Emotionen»

Oliver Solberg hat über die Emotionen gesprochen, wenn er zum ersten Mal als Hyundai-Werksfahrer bei seinem schwedischen Heimspiel in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) startet.

Der Hyundai-Pilot lebt mit seiner Familie in der Nähe von Torsby, bis 2020 immer die Heimat der Rallye Schweden, und nahe der norwegischen Grenze. Er hat eine schwedische Mutter, die ehemalige Pilotin Pernilla (geborene Waldfridsson) in der Privatfahrer-WM, und den norwegischen Vater, den dreifachen FIA-Weltmeister (Rallye und Rallycross) Petter.

Er tritt für die zweite Runde der Saison 2022 bei der Rallye Schweden (24. bis 27. Februar) in einem Hyundai i20 N mit Hybridantrieb an. Sein einziger schwedischer Start war vor zwei Jahren, als er in der WRC3 Fünfter wurde.

«Natürlich bin ich Schwede und Norweger», sagte der 20 Jahre junge Solberg. «Aber das ist meine Heimrallye in der Meisterschaft und es wird sehr emotional, dort diese Woche zu fahren. Ich habe viel darüber gesprochen, von diesen Momenten zu träumen, wie als ich zum ersten Mal mit Papa in der WRC bei der Rallye GB 2019 angetreten bin und dann letztes Jahr bei Arctic Rallye Finnland in einem World Rally Car gefahren bin. Aber das ist es. Man kann sich vorstellen, das ist das, von dem ich mein ganzes Leben träume. Als Werksfahrer zu meiner Heimrallye zu fahren, ist etwas ganz Besonderes.»

Solberg weiter: «Natürlich wäre es vielleicht noch besser gewesen, wenn die Veranstaltung immer noch in Torsby stattfinden würde, in der Nähe meiner Heimat und wo meine Familie herkommt, aber das Wichtigste ist, sicherzustellen, dass Schweden sicher ist und gute Bedingungen hat. Ich denke, das haben wir diese Woche auf jeden Fall.»

Die diesjährige Veranstaltung wurde 700 km nördlich in die Region Västerbotten verlegt, mit Umeå als Gastgeberstadt. Die Bedingungen gelten als perfekt für eine Winterrallye mit Temperaturen von fast -20 °C in dieser Woche und viel Schnee und Eis auf den Pisten.

Solberg war das Gesprächsthema der letztjährigen Winterrallye in Finnland, seinem Debüt in einem World Rally Car der Spitzenklasse. Nach einem Dreher in der Schlussphase in einem Hyundai i20 verpasste er den sechsten Gesamtrang nur um 1,2 Sekunden auf Takamoto Katsuta.

Der 20-Jährige kann es kaum erwarten, wieder bei einer Winterrallye in der WRC dabei zu sein.

«Schnee und Eis sind auch mein Lieblingsuntergrund, also wird es eine ganz besondere Rallye», erklärte er. «Man muss mit seinem Fahrstil ziemlich aggressiv sein, die Front des Autos in den Linien halten, aber mit dem Heck pushen. Es wird für alle neu sein, also sind die Vorbereitungen gleicher und das gibt mir eine gute Gelegenheit, ein starkes Wochenende zu haben. Die Rallye Schweden wird eine Mischung aus allem sein: schnelle und kurvige Straßen, winterliche Bedingungen und jede Menge Schneebänke.»

Solberg hofft, sich von einem enttäuschenden Saisonauftakt bei der Rallye Monte Carlo erholt zu haben, als er aus medizinischen Gründen zurücktrat, nachdem Dämpfe in das Cockpit eingedrungen waren.