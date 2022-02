Schweden: Neuville lässt Hyundai glänzen

Thierry Neuville hat beim zweiten Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft im verschneiten Schweden auf der letzten Freitag-Entscheidung die Führung vor Kalle Rovanperä übernommen.

Vom sechsten Platz am Morgen kämpfte sich Thierry Neuville Hyundai i20 N Rally1 an die Spitze vor. Auf der siebten Prüfung, der letzten Freitag-Entscheidung, entriss er dem zuvor führenden Toyota-Piloten Elfyn Evans die Führung. Evans musste zudem im GR Yaris Rally1 auch noch seinem Teampartner Kalle Rovanperä zum zweiten Platz (+ 4,3) passieren lassen und rangierte am Abend mit 7,4 Sekunden Rückstand auf dem dritten Platz.

„Wir hatten einen sehr cleveren Nachmittag. Wir haben unsere Reifen sehr gut gemanagt und das Auto funktionierte perfekt. Ich fühlte mich wohl, sodass ich schnell fahren konnte. Ich denke, wir haben es sehr gut gespielt», meinte Neuville.

Der WM-Dritte Kalle Rovanperä, der im Toyota GR Yaris Rally1 nach der Vormittagsschleife führte, wurde Opfer der Bedingungen am Nachmittag. Vom vierten Platz aber kämpfte sich der 21-jährige Finne auf den Ehrenrang (+ 4,3) zurück. «Ich habe versucht, vorsichtig zu sein und ein bisschen Reifen für die letzte Prüfung aufzusparen. Mal sehen, wie sich die Zeit entwickelt», erklärte Rovanperä, der als bester WM-Platzierter als erste Fahrzeug auf die Schneepisten musste.

Interim-Leader Evans war mit dem Tagesergebnis nicht ganz zufrieden: «Wir hatten am Ende keinen Grip mehr. Ich tat, was ich konnte, aber es war schwierig. Warten wir auf morgen.»

Er wird seine Blicke aber auch nach hinten richten müssen, denn nur 1,4 Sekunden hinter ihm lauert der Toyota-Rückkehrer Esapekka Lappi, der sich den dritten Yaris mit dem Teilzeitarbeiter Sébastien Ogier teilt,

Den ersten Teil seines ersten Heimspiels als Hyundai-Werksfahrer beendete der 20-jährige Oliver Solberg, der zwischenzeitlich auf Platz zwei lag, auf Rang fünf (+ 28,1). «Es hätte etwas besser sein können. Warten wir ab, was morgen wird», meinte der Sohn des ehemaligen Weltmeisters Petter Solberg.

Ott Tänak schied als Gesamtzweiter nach Problemen mit der Hybrideinheit in seinem Hyundai i20 N Rally1 auf der sechsten Entscheidung aus. Die Begründung von Hyundai: «Leider hat ein Problem mit dem Hybrid-Kit das rote Licht an Auto Nr. 8 und gemäß den FIA-Vorschriften ausgelöst, und als Sicherheitsvorkehrung müssen wir das Auto von Ott Tänak für heute zurückziehen. Wir werden das Problem untersuchen, sobald das Auto wieder in Betrieb ist.»

Die zweite Prüfung war für Auftaktdritten Craig Breen vorzeitig am Freitag Feierabend. Er versenkte seinen Ford Puma Rally1 tief in eine Schneebank. Bester M-Sport-Pilot war Adrien Fourmaux auf Platz sieben (+ 1:32,9), 15,1 Sekunden vor seinem Teamkollegen Gus Greensmith.

In der WRC2 sicherte sich der norwegische Titelverteidiger und Auftaktsieger Andreas Mikkelsen im Skoda Fabia Rally2 4,1 Sekunden vor seinem Landsmann Ole-Christian Veiby (VW Polo GTi) und 9,8 Sekunden vor seinem Teamkollegen Nikolay Gryazin erst auf der letzten Prüfung den Tagessieg.

Rallye Schweden live auf ServusTV:

Samstag, 26. Februar 2022:

12:00 Uhr: WP 11 Umea 1

18:30 Uhr: WP 15 Umea 2

Sonntag. 27. Februar 2022:

08:00 Uhr: WP 17 Sarsjöliden

12:00 Uhr: WP 19 Sarsjöiden (Power Stage)