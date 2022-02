Schweden: Jugend forsch – Rovanperä vor Solberg

Beim zweiten Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft im winterlichen Schweden war die erste Etappe bislang der Tag der Jugend: Kalle Rovanperä führt vor dem jungen Einheimischen Oliver Solberg.

Nach der ersten Freitagsschleife des zweiten Laufes im winterlichen und verschneiten Schweden bei Umea hieß es: Jugend forsch. Der 21-jährige Tabellendritte Kalle Rovanperä beendete den Vormittag im Toyota GR Yaris Rally1 als Leader 10,4 Sekunden vor dem 20 Jahre alten Einheimischen Oliver Solberg im Hyundai i20 N Rally1 und 11,2 Sekunden vor seinem Teamkollegen Elfyn Evans, Sieger der letzten Rallye Schweden 2020.

Rovanperä, Vierter beim Auftakt in Monte Carlo, aber wegen der Bonuspunkte auf der Power Stage auf dem dritten WM-Rang, musste im Toyota GR Yaris Rally1 als erstes Fahrzeug auf die verschneiten Pisten rund um das neue Rallye-Zentrum in Umea. Sébastien Loeb, Sieger in Monte Carlo, und der Auftaktzweite Sébastien Ogier waren programmgemäß in Schweden nicht am Start. Normalerweise führt in Schweden die Rolle als Schneepflug zu größeren Zeitverlusten und verhindert eigentlich eine Führung. Diesmal aber nicht so beim jungen Finnen Rovanperä, der das Gegenteil lehrte und die Führung nach Oliver Solberg (Hyundai) und Elfyn Evans (Toyota) an sich riss. 10,4 Sekunden lag am Mittag vor Oliver Solberg.

«Der Morgen war schon ziemlich knifflig, aber auf der letzten Prüfung waren die besten Bedingungen von ihnen alle», sagte Rovanperä. «Das einzige Problem ist, wenn man das erste Auto ist, gibt es viele Schneeblöcke an der Innenseite und außerhalb der Ecken, also muss man manchmal eine saubere Linie fahren. Ich glaube, der Nachmittag wird noch schwieriger sein.»

Solberg meinte: «Es sieht so aus, als würde man früh auf der Straße sein, wäre hier gut. Ich war an vielen Orten zu vorsichtig. Es spielt keine Rolle, es macht Spaß und ich genieße es.»

Evans, nur acht Zehntelsekunden hinter Solberg, erklärte: «Wir haben ein paar Streckennoten geändert. Ich habe kein gutes Vertrauen, um ehrlich zu sein. Die Front bricht zu sehr aus. Ich habe Mühe, die richtige Linie zu finden.»

Vor und hinter Evans geht es ziemlich eng zu. Eine Sekunde hinter Evans reihte sich Thierry Neuville ein, 1,6 Sekunden vor seinem Hyundai-Teamkollegen Ott Tänak, an dessen Stossstange mit nur zwei Zehntelsekunden Abstand der Toyota-Rückkehrer Esapekka Lappi klebt.

Craig Breen, beim Auftakt in Monte Carlo starker Dritter, versenkte auf der zweiten Prüfung seinen Ford Puma Rally1 in einer Schneebank und blieb dort stecken. Bester M-Sport-Pilot ist Gus Greensmith auf Rang acht (+ 55,2), 9,8 Sekunden vor seinem Teampartner Adrien Fourmaux.

Rallye Schweden live auf ServusTV:

Samstag, 26. Februar 2022:

12:00 Uhr: WP 11 Umea 1

18:30 Uhr: WP 15 Umea 2

Sonntag. 27. Februar 2022:

08:00 Uhr: WP 17 Sarsjöliden

12:00 Uhr: WP 19 Sarsjöiden (Power Stage)