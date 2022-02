Schweden/Shakedown: Rovanperä Schnellster

Kalle Rovanperä hat im Shakedown des zweiten Laufes zur Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) im winterlichen Schweden die erste, wenn auch inoffizielle Bestmarke mit einem Hybrid-Fahrzeug im Schnee gesetzt.

Der junge Finne Kalle Rovanperä zeigte sich auf der 7,59 km langen verschneiten Piste des Shakedowns als Schnee-Experte. Im Toyota GR Yaris Rally1 markierte Rovanperä, der als in der WM-Tabelle als der am besten Platzierte als erstes Fahrzeug auf die Pisten muss, dort die erste, wenn auch inoffizielle Bestzeit mit einem Hybrid-Fahrzeug im Schnee. Dort war der Auftakt-Vierte und Tabellendritte gerade einmal drei Zehntelsekunden schneller als Ott Tänak, der im Vorjahr den Schweden-Ersatzlauf bei der Arctic Rallye Finnland gewonnen hatte, im Hyundai i20 N Rally1. Mit einem Abstand von bereits 2,3 Sekunden folgte Tänaks Teamkollege Thierry Neuville mit der drittschnellsten Zeit.

Weder der neunfache Rekord-Champion Sébastien Loeb, der bei seinem Ford-Debüt die Rallye Monte Carlo gewonnen hatte, noch der Auftaktzweite Sébastien Ogier (Toyota) sind programmgemäß nicht in Schweden am Start. Ogier bestreitet 2022 im Toyota GR Yaris Rally1 nur ein Kurzprogramm. Loeb hat sich noch nicht entscheiden, ob er noch weitere Rallyes bestreitet.

M-Sport Ford tritt nach dem Loeb-Erfolg und dem dritten Rang von Craig Breen im Monte Carlo als Tabellenführer bei den Herstellern an. Breen rangierte in Shakedown hinter dem japanischen Toyota-Piloten Takamoto Katsuta auf der fünften Position direkt vor seinem M-Sport-Teamkollegen Gus Greensmith.

Oliver Solberg erreichte bei seinem Heimspiel im Hyundai i20 N Rally1 die achte Position (+ 3,0).

Der sportliche Teil des schwedischen Winterklassikers beginnt am Freitag mit der ersten von 17 Prüfungen (= 262,70 km) um 08:42 mit dem ersten Durchgang der 15.20 km langen Prüfung «Kroksjö». Am Freitag stehen bis zum Ende gegen 19:00 Uhr in Umea sieben Entscheidungen (= 125,72 km) an. Der zweite WRC-Lauf endet am Sonntag gegen 14:00 Uhr in Umea.

Rallye Schweden live auf ServusTV:

Samstag, 26. Februar 2022:

12:00 Uhr: WP 11 Umea 1

18:30 Uhr: WP 15 Umea 2

Sonntag. 27. Februar 2022:

08:00 Uhr: WP 17 Sarsjöliden

12:00 Uhr: WP 19 Sarsjöiden (Power Stage)

Inoffizielle Shakedown-Zeiten (7,59 km) Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota 3:22,4 2 Tänak/Järveoja (EE), Hyundai 3:22,7 3 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai 3:23,2 4 Katsuta/Johnston (JP/IRL), Toyota 3:23,6 5 Breen/Nagle (IRL), Ford 3:24,7 6 Greensmith/Andersson (GB/S), Ford 3:25,1 7 Evans/Martin (GB), Toyota 3:25,4 8 Solberg/Edmondson (S/GB), Hyundai 3:25,4 9 Lappi/Ferm (FIN), Toyota 3:25,7 10 Fourmaux/Coria (F), Ford 3:30,7

Fahrer-WM Stand nach 1 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Sébastien Loeb (F), Ford 27 2 Sébastien Ogier (F), Toyota 19 3 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 17 4 Craig Breen (GB), Ford 15 5 Thierry Neuville (B), Hyundai 11 6 Gus Greensmith (GB), Ford 10 7 Andreas Mikkelsen (N), Skoda Rally2 6 8 Takamoto Katsuta (J), Toyota 4 9 Elfyn Evans (GB), Toyota 4 10 Erik Cais (CZ), Ford MKII 2 11 Nikolay Gryazin (RUS), Skoda Rally2 1