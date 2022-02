Latvala/Toyota: «Einen tollen Job gemacht»

Beim Auftakt zur Rallye-Weltmeisterschaft mit den Hybrid-Fahrzeugen in Monte-Carlo ganz nah am Sieg mussten Toyota und Teamchef Jari-Matti Latvala nicht lange auf einen ersten Erfolg mit dem GR Yaris Rally1 warten.

In der Pressekonferenz lobte der finnische Teamchef Latvala, der selbst viermal in Schweden gewonnen hatte, zunächst die Qualität dieser brandneuen Veranstaltung.

«Wie die Jungs vor mir bereits erwähnt haben, finde ich die Location ehrlich gesagt sehr gut. Die Prüfungen sind ganz in der Nähe des Serviceparks und der Stadt Umeå, in einer halben Stunde ist man dort. Und dann finde ich, dass die Stadt selbst sehr schön ist, es herrscht eine tolle Atmosphäre. Viel Schnee, einige Strecken sind sehr, sehr schnell. Ich denke, dass wir in Zukunft mehr technische Abschnitte in der Gegend finden werden, weil ich gehört habe, dass die abgesagte neunte Prüfung die beste dieser Rallye sein sollte. Ich denke, dank der guten Arbeit der Organisatoren war es ein guter Ort, um die Rallye zu veranstalten, und ich denke, es ist gut, in Zukunft hier zu sein.“

Was die Leistung seines Teams betrifft, bewunderte Jari-Matti Latvala offensichtlich seine Teams Kalle Rovanperä, Esapekka Lappi und Elfyn Evans.

«Sie haben großartige Arbeit geleistet … was soll ich sagen? Letztes Jahr waren wir bei der Arctic Rallye nicht sehr stark und es war natürlich ein wichtiges Event für uns und es war ein bisschen enttäuschend. Als wir hierher kamen, dachten wir, wir könnten konkurrenzfähig sein, und wir haben ziemlich gut und ziemlich hart gearbeitet. Wir haben am Freitag sofort gesehen, dass die Jungs den richtigen Speed hatten und das Auto gut zu handhaben war.»

Latvala weiter: «Man konnte sehen, dass das Auto in den Spurrillen und auf der Straße gut war, aber man muss es trotzdem fahren, und Kalle war derjenige, der mich am Freitag am meisten beeindruckt hat, weil ich weiß, wie es ist, das erste Auto auf der Straße zu sein, im zweiten Durchgang, wenn es sehr enge Spurrillen gibt. Trotzdem hat er es geschafft, einen kühlen Kopf zu bewahren, er hat keine Fehler gemacht und es geschafft, einen sehr kleinen Abstand zu Thierry zu halten, und dann hat er am Samstag angegriffen und den Abstand vergrößert.»

Er führte weiter aus: «Das sind wirklich beeindruckende Leistungen, aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, dass es für Esapekka nicht einfach war, nach einem Jahr zurückzukommen. Die Geschwindigkeit ist da, und wir wissen, dass Esapekka die Geschwindigkeit hatte, aber es ist nur die Routine, die nicht mehr da ist. Fußballspieler und Eishockeyspieler trainieren fast jeden Tag, nur um die Routine beizubehalten. Ich bin auch der Meinung, dass er ebenfalls einen perfekten Job gemacht hat. Und ich freue mich auch sehr, dass Takamoto Katsuta den vierten Platz belegt hat.»

Auch nach der Leistung von Elfyn Evans befragt, der lange im Rennen um das Podium war, kam Latvala auf die Strafe zurückkommen, die der Waliser am Samstagabend nach einer überraschenden Zielankunft gegen eine Schneewand erhalten hatte.

«Wenn ich am Anfang etwas auf die Geschichte zurückkomme, muss ich sagen, dass es ein bisschen falsch war, dass er die 10-Sekunden-Strafe bekommen hat, weil es hieß, es gäbe einen Zeitvorteil, aber er hat tatsächlich verloren. Ja, er ist nicht der richtigen Route zum Haltepunkt gefolgt, das ist richtig. Wenn man sich die Zwischenzeiten und die Beweise ansieht, hat er tatsächlich Zeit verloren, anstatt zu gewinnen. Aber wie auch immer, die Kommissare treffen die Entscheidung. Aber er war in der Lage, mit Thierry zu kämpfen, und er musste gehen, er musste pushen, es gab keinen anderen Weg. Ich weiß, wie die Situation ist, wenn man etwas mehr Druck hat, und außerdem hat sein Hybrid morgens nicht funktioniert, er musste darauf verzichten. Es war also kein guter Start für ihn und natürlich steht man etwas unter Druck und er hat einen kleinen Fehler gemacht. Schließlich schlug er vorne in einer Schneewand auf, er machte einen 360, aber leider sprengte der Schnee den Kühler und die Flüssigkeit trat aus. Er konnte den Kühler reparieren, weil er ein sehr guter Mechaniker ist, aber leider hat