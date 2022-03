FIA wird in Kürze Hybrid-Änderungen vornehmen

Da der nächste Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) in Kroatien (21. – 24. April) mehr als einen Monat entfernt ist, untersucht die FIA wegen Hybrid ein heikles Thema.

Ott Tänak musste in Schweden aufgrund eines Ausfalls des bordeigenen Hybridsystems in seinem Hyundai i20N Rally1 nach Aufleuchten des roten Lampe sein Auto abstellen.

Andrew Wheatley, der neue Rallye-Direktor der FIA, räumt in einem Interview ein, dass dieses Problem schnell gelöst werden muss, um diese groteske Situation nicht noch einmal zu erleben. Elfyn Evans hatte am Sonntagmorgen in Schweden ein ähnliches Schicksal wie der Este erlitten: Sein Yaris zeigte kein Signal mehr, während in Tänaks Hyundai das Licht rot geblieben war.

«Monte-Carlo war eine sehr gute Rallye, es gab Herausforderungen mit dem Hybrid, aber Schweden war komplizierter. Wir haben Schweden beendet, und es besteht kein Zweifel, dass das, was mit Ott passiert ist, im Mittelpunkt unserer Besorgnis stand, weil es keine klare Lösung gab. Wenn man ein Problem auftaucht, können die Ingenieure normalerweise sehr schnell sagen, dass der Ursprung des Problems A, B oder C ist. Bei Ott war es nicht klar und es ist weiterhin Gegenstand einer sehr gründlichen Untersuchung, und wir wissen, wie um das Problem zu finden und weiterzumachen», erklärte Wheatley.

Und weiter: «Wir verstehen die Folgen und werden beim FIA-Weltrat an diesem Wochenende Vorschläge machen, damit wir nicht nur auf der sportlichen, sondern auch auf der technischen Seite arbeiten können. Hoffentlich können wir bis Samstag einige Ergebnisse der Entscheidungen des Weltrats mitteilen. Ich bin ziemlich zuversichtlich. Der Schlüssel ist sicherzustellen, dass alle Beteiligten so viel wie möglich kommunizieren und wir das Thema offen halten. Wir müssen sicherstellen, dass wir die richtigen Schritte unternehmen, um weiter zu lernen und uns weiterzuentwickeln.»

Nach dieser Rallye in Schweden hatte Adrien Fourmaux dieses Thema angesprochen, indem er sich über die Strafen Gedanken machte, die im Falle eines Stillstands aufgrund eines Ausfalls des Hybridsystems verhängt werden. Bis dahin ist die Strafe gleich, unabhängig von der Ursache des Verlassens.