M-Sport: Puma Rally1 nicht bei nationalen Rallyes

M-Sport beabsichtigt nicht, den nationalen Spielplatz zu nutzen, um den Ford Puma Rally1 weiterzuentwickeln, der in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) eingesetzt wird.

Nationale Meisterschaften werden von Herstellern oft als Entwicklungsgelände genutzt und sind es gewohnt, WRC-Autos auszurichten. In den letzten Jahren haben beispielsweise Toyota und Hyundai nicht gezögert, an nationalen Veranstaltungen teilzunehmen, um mit ihrem Rally1 Daten zu sammeln, um sie einfacher entwickeln zu können.

Mit dem Beginn der brandneuen Hybrid-Ära hätte M-Sport in diesem Jahr dasselbe tun können, um den Entwicklungsprozess seines Puma Rally1 zu beschleunigen. Eine Idee, die in den Reihen der Engländer erwähnt wird, die aber im Moment nicht weiterverfolgt wurde.

„Es hat wahrscheinlich Vorteile, im Rahmen nationaler Meisterschaften zu fahren, aber meine persönliche Meinung ist, dass es bei einer nationalen Veranstaltung schön ist, ein wenig Fahrspaß zu haben», sagt M-Sport-Teamchef Richard Millener zuerst, bevor er weitere Details nennt.

«Es ist schwierig, während dieser Ereignisse echte Tests durchzuführen oder an geeigneten Einstellungen zu arbeiten, da die Phasen schnell aufeinander folgen. Außerdem, egal was man den Fahrern sagt, sie werden die Zeiten vergleichen und immer konkurrenzfähiger sein als beim Testen. Es gibt Gelegenheiten, bei denen es sinnvoll ist, über eine nationale Rallye nachzudenken, aber ich denke, wir werden vorerst nur private Tests in Betracht ziehen»

M-Sport seinerseits wird es mit den von der FIA autorisierten Tests weiterentwickeln.