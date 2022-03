Toyota-Rückkehrer Lappi: «Meine letzte Chance»

Esapekka Lappi wurde in Schweden Dritter

Esapekka Lappi glaubt, dass sein zweiter Stint bei Toyota Gazoo Racing seine «letzte Chance» in der Königsklasse der FIA Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) ist.

Der 31-jährige Finne kehrte mit dem dritten Platz bei der Rallye Schweden im vergangenen Monat stilvoll an die Spitze zurück, nachdem er nach seinem Abschied von M-Sport Ford Ende 2020 mehr als ein Jahr von der Konkurrenz an vorderster Front entfernt war. Lappi ist zu dem Team zurückgekehrt, mit dem er 2017 seinen einzigen WRC-Sieg erzielte. Im Toyota Gazoo Racing Team teilt er sich den dritten GR Yaris Rally1 mit Sébastien Ogier. Stammpiloten sind Elfyn Evans und Schweden-Sieger Kalle Rovanperä. Der achtmalige Weltmeister Ogier plant in dieser Saison eine Handvoll WRC-Einsätze neben seinem Sportwagenprogramm mit Toyota.

Letztes Jahr hat Lappi drei WM-Rallyes bestritten. Er dominierte die WRC2 bei der Arctic Rally Finland und in Portugal, bevor er bei seinem WM-Heimspiel im Herbst in einen privaten Yaris WRC Vierter wurde. Zwischen diesen Ereignissen war er zu Hause bei seiner Familie und dachte über seine Zukunft nach. Nach eigenen Angaben hat er im Sport nichts zu beweisen, aber seine Rückkehr hat ihm eine zweite Chance gegeben.

«Ich habe bereits viel Erfahrung in diesem Sport», sagte Lappi gegenüber wrc.com. «Ich glaube, ich habe gezeigt, was ich kann, es geht nicht darum, mich zu beweisen. Es ist irgendwie verrückt, wenn ich daran denke, wo ich vor zwölf Monaten war und wo ich jetzt bin – es ist so eine kurze Zeit. Für mich ist dies die zweite Chance und ich denke, die letzte Chance.»

Eine Sache, zu der er dieses Mal entschlossen ist, ist, die Dinge im Blick zu behalten. Esapekka Lappi gibt zu, dass er von seiner Geschwindigkeit bei der Rallye Schweden letzte Woche bei seinem ersten Einsatz mit Toyota Gazoo Racing überrascht war.

„Wenn man sich wirklich auf die Dinge freut, kann man etwas mehr Druck aushalten, und das kann es schwieriger machen», erklärte er. «Am besten ruhig bleiben. Das letzte Jahr hat geholfen. Jetzt will ich nur noch den Sport genießen. Wir hatten vielleicht eineinhalb Jahre zu Hause mit der Pandemie zu kämpfen und das lässt einen das Leben außerhalb des Sports verstehen. Rallyesport ist meine Leidenschaft und mir wichtig, aber es gibt auch andere Dinge im Leben – meine Familie – die mir sehr wichtig sind. Ich habe im Moment eine gute Balance und in meinem Kopf ist es gut. Ich werde diese zweite Chance sehr genießen.»