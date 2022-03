50 Jahre Rallye-WM: Die 80er Jahre - Teil 3

Nach dem Schockjahr 1986 wurde die Gruppe B verbannt und die Gruppe A mit der größeren Nähe zu den Serienfahrzeugen wurde danach die Basis in der Rallye-Weltmeisterschaft, Lancia-Dominanz.

Christian Geistdörfer hat es besser gesagt als alle anderen. Als er und Röhrl den Gruppe A 200 von Audi testeten, stellte der deutsche Beifahrer trocken fest: «Es war, als würde man von einer Rakete auf ein Fahrrad steigen.» Walter Röhrl verglich den Audi 200 mehr mit einem Taxi und meinte bei seiner letzten Rallye Monte Carlo, die er mit dem dritten Rang beendete, etwas zynisch: «Es war eine schöne Rundreise durch die französischen Seealpen.»

Auf ihrem Höhepunkt hatte die Gruppe B unhaltbar an die Tür von 600 PS geklopft. Die Rallye Monte-Carlo von 1987 lieferte serienbasierte Autos mit weniger als der Hälfte davon aus, und die überwiegende Mehrheit davon wurde nur an die Vorder- oder Hinterräder geliefert. Die Regeländerung bedeutete, dass Rallye-Autos aus der aktuellen Modellpalette eines Herstellers stammen mussten.

Lancia war mit einer Rallye-Variante seines straßenzugelassenen Delta HF 4x4 mit Abstand am besten vorbereitet. Der 323 Turbo von Mazda gewann in den Anfangsjahren der Gruppe A regelmäßig, obwohl er nur mit einem 1600-cm³-Motor gegen Lancias Zweiliter-Motor fuhr. An anderer Stelle hatte Ford den rennfertigen Sierra RS Cosworth, ein Monster mit Turbolader, nur mit Hinterradantrieb. Ironischerweise gab es noch den Sierra XR 4x4, aber der war mit einem untermotorisierten V6-Motor beladen.

Lancia dominierte die frühen Tage der Gruppe A und gewann 1987 neun von 13 Rallyes und 1988 zehn. Die meiste Zeit drehte sich die schwierigste, ganz zu schweigen von der politischen, Entscheidung des Jahres darum, welcher Delta-Fahrer welche Rallye gewinnen durfte. Für die Jahre 1988 und 1989 war es keine Überraschung, dass der italienische Star Miki Biasion hintereinander Fahrertitel holte.

Während Lancias Kontrolle und Autorität über die Saison 1988 offensichtlich waren, gab es die Anfänge einer Revolution und sie kam aus dem Fernen Osten.

Toyota, ein langjähriger Favorit für afrikanische Langstreckenveranstaltungen, hatte seine Aufmerksamkeit auf ein vollständiges WRC-Programm mit dem in Köln ansässigem Toyota Team Europe von Ove Andersson gerichtet. Das Ergebnis war der Celica GT-Four. Beim Debüt im Jahr 1988 würde die japanische Maschine erst in der folgenden Saison durch Kankkunen in Australien gewinnen, aber die Bedrohung war etabliert.

Und es war nicht nur Toyota. Mitsubishi war in einer ähnlichen Position, mit einem reichen Erfahrungsschatz, wie man Rallyes an einigen der entlegensten Ecken der Erde gewinnt. Andrew Cowan überzeugte Japan über seinen Ralliart-Konzern von den Vorzügen einer fast ausgewachsenen WRC-Bemühung. Der Galant VR-4 debütierte ebenfalls 1988 und gewann 1989 durch Mikael Ericsson und Pentti Airikkala.

Während die Achtziger mit einem weiteren Biasion- und Lancia-Erfolg endeten, gab es keinen Zweifel, dass sich die Zeiten geändert hatten und die Hersteller begannen, in Scharen zur WRC zurückzukehren, als die Neunziger noch größer am Horizont auftauchten.

Die 80er waren eindeudig die Jahre von Walter Röhrl, der diese Epoche gepägt hat wie kein anderer.

Quelle: WRC