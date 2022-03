Mexiko: Altmeister Auriol wieder auf der Rallye-Bühne

Bei der Neuauflage der Rally of Nations am Wochenende in Mexiko kehrt der französische Altmeister Didier Auriol als 63-Jähriger wieder auf die internationale Rallye-Bühne zurück.

Didier Auriol, 1994 der bis dahin einzige französische Rallye-Weltmeister, wird an diesem Wochenende bei der Rally of Nations Guanajuato als Partner von M-Sport Ford-Fahrer Adrien Fourmaux für das Team Frankreich an den Start gehen. Auriol, Gewinner von 20 WM-Rallyes, war zuletzt 2009 bei der ersten Rally of Nations in Mexiko, wo er in einem Mitsubishi E9 den dritten Gesamtrang belegte.

Sein Start für dieses Jahr muss noch bestätigt werden, aber neben Fourmaux, der zum ersten Mal in einem Ford Fiesta Rally2 in Mexiko antritt, hat Frankreich eine beeindruckende Aufstellung für den dreitägigen Wettbewerb. Obwohl seine professionelle Rallye-Karriere im Jahr 2003 endete, ist Auriol seitdem kein Unbekannter mehr im Wettkampf. Erst dieses Jahr ist der 63-Jährige bereits mit einem Citroën DS3 WRC in der Schweiz angetreten und war Teil des französischen Aufgebots für das erste Race of Champions auf Schnee und Eis, wo er sich bei dieser Gelegenheit mit dem neunmaligen Rallye-Weltmeister Sébastien Loeb zusammenschloss.

Auriol wird auch nicht der einzige WRC-Sieger bei der Einschreibung zur Rally of Nations Guanajuato sein, da sowohl Mads Østberg (Norwegen) als auch Auriols alter Peugeot-Teamkollege Harri Rovanperä (Finnland) antreten werden.

Weitere führende Teilnehmer sind Matthew Wilson (Großbritannien), Eyvind Brynildsen (Norwegen) und Alberto Battistolli (Italien).

Für Deutschland geht der erfahrene Niki Schelle (55), ehemaliger offizieller Opel- und Suzuki-Fahrer, am Steuer eines Renault Clio Rally5 an den Start. Neben ihm sitzt die junge, aber schon erfahrene Beifahrerin Lina Meter. Sein Partner ist Sebastian Barbu, Vizemeister Rumäniens.