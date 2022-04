San Remo: Breen und Östberg schieden aus

M-Sport-Pilot Craig Breen peilte als Kroatien-Vorbereitung in San Remo im Ford Fiesta Rally2 den Hattrick an, Privatier Mads Östberg im Citroën C3 Rally2 den dritten Saisonsieg in Folge an, beide aber kamen nicht an.

Sowohl Craig Breen als auch Mads Östberg schieden bei der Rallye Sanremo an diesem Wochenende aus. Fabio Andolfi (Skoda) gewann gegen den italienischen Meister von 2020, Andrea Crugnola (Citroën).

Breen wollte vor der nächsten Runde der Rallye-Weltmeisterschaft in Kroatien mehr Fahrgelegenheit, zudem hatte er die Chance, in San Remo einen Hattrick zu erringen, nachdem er das Event 2019 in einem Skoda Fabia R5 und im Vorjahr in einem Hyundai i20 R5 gewonnen hatte. Breen, der zum ersten Mal in einem Ford Fiesta Rally2 antrat, landete nach dem ersten Tag auf dem fünften Platz, 17 Sekunden hinter Crugnola, dem Leader am Freitag, und hinter Giandomenico Basso (Hyundai), Damiano De Tomasso (Skoda) und Fabio Andolfi.

Der M-Sport-Fahrer rückte nach der ersten Prüfung am Samstag auf den vierten Platz vor, weil Basso ausfiel, als er das rechte Hinterrad seines Hyundai i20 N Rally2 verbogen hatte. Aber Breen konnte hieraus nicht den Nutzen ziehen. Kleine Probleme hatten ihn und Beifahrer John Rowan das ganze Wochenende über geplagt, bis schließlich der Motor auf der zweiten Prüfung am Samstag überhitzte und sie aus der Rallye warf.

Östberg kam bei seiner Riviera-Premiere derweil nie richtig in Gang. Der WRC2-Champion von 2020 gewann an den letzten beiden Wochenenden zwei Rallyes (Salgó Rally in Ungarn und Rally of Nations Guanajuato). Nachdem er letzte Woche Adrien Fourmaux in Mexiko übertroffen hatte, hoffte Östberg zu seiner ersten Rallye San Remo auf eine ähnliche Leistung und sein Tempo auch gegen den anderen M-Sport Ford-Fahrer Breen beweisen zu können.

Aber er wurde von Anfang an dieser Chance beraubt, weil sein Citroën C3 Rally2, vom selben Movisport-Team wie Crugnola, ein Leistungsproblem hatte, das ihn auf den zwölften Platz brachte, knapp 45 Sekunden hinter seinem Teamkollegen. Seine Mechaniker versuchten, das Problem für den Service zu beheben, aber es sollte nicht sein, Östberg musste am Freitagabend früh parken und kam am Samstag nicht zurück.

An der Spitze lag Crugnola für den Großteil der Rallye. Der italienische Meisterschaftsführende, der in dieser Saison wieder in einem Citroën unterwegs ist, nachdem er im vergangenen Jahr seinen Titel auf einem Hyundai verloren hatte, führte von der ersten Prüfung an und war das ganze Wochenende über nicht außerhalb der ersten beiden Positionen. Aber nachdem die WP 9 abgesagt wurde, fuhr der Skoda-Rivale Andolfi auf der WP 10 eine atemberaubende Zeit, die 20,9 Sekunden besser war als Crugnola, um mit nur einer verbleibenden Prüfung mit 1,8 Sekunden in Führung zu gehen. Crugnola griff den letzten 7,36 km mit Absicht an, konnte aber nur 0,9 Sekunden gewinnen, was Andolfi seinen ersten italienischen Meisterschaftssieg mit einem gleichwertigen Vorsprung bescherte.

Das bedeutet, dass Crugnolas Warten auf einen Sieg in San Remo weitergeht. De Tomasso beendete das Rennen mit 45,5 Sekunden Rückstand auf dem dritten Platz und komplettierte das Podium in einem weiteren Fabia Rally2 evo.