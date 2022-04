Rallye Kroatien will CO2-freien Fußabdruck fördern

Die Organisatoren der Rallye Kroatien, dritte Runde zur Weltmeisterschaft vom 21. bis 24. April, intensivieren ihre Initiativen zur Reduzierung des CO2-Fußabdrucks ihrer FIA-Rallye-Weltmeisterschaft (WRC).

Mehr als 350.000 Fans werden die Region Zagreb für das größte Sportereignis des Landes in den letzten 30 Jahren erwartet. Die Organisatoren werden mit dem Energieinstitut Hrvoje Požar zusammenarbeiten, um die direkten und indirekten schädlichen Treibhausgasemissionen bei der dritten Saisonstation 2022 zu berechnen. Die Forschung wird verwendet, um Maßnahmen zur Reduzierung des Fußabdrucks in zukünftigen Ausgaben umzusetzen. Die WRC hat in dieser Saison große Anstrengungen unternommen, um ihre Umweltauswirkungen zu reduzieren. Die Einführung von Rally1-Autos der Spitzenklasse mit Hybridantrieb und nachhaltigem, fossilfreiem Kraftstoff markieren die größten sichtbaren sportlichen Schritte auf dem Weg zur CO2-Neutralität bis 2030.

Der Präsident des Organisationskomitees der Rallye, Daniel Šaškin, sagte, dass die letztjährige Rallye, Kroatiens Premoere in der WRC, eine hervorragende Bewertung für ihre Bemühungen zur Reduzierung der Umweltbelastung erhalten habe.

«In diesem Jahr planen wir, uns für die höchste Stufe des Umweltakkreditierungsprogramms der FIA zu bewerben, um die drei Sterne zu erhalten, auf die wir sehr stolz wären», erklärte er. «Dies setzt die Einhaltung der weltweit höchsten Kriterien in Bezug auf die Reduzierung der Umweltbelastung und intensive pädagogische Interaktionen mit dem Publikum und anderen wichtigen Interessengruppen voraus. Wir sind uns unserer Verantwortung gegenüber den Gemeinden bewusst, in denen unsere Rallye stattfindet, und für die wir ein echter Partner sein wollen, und dies ist einer der Hauptgründe, warum wir die Zusammenarbeit mit den Experten des Hrvoje Požar Energy Institute initiiert haben.»

Die Rallye plant, mit den Gemeinden bei der Abfallsammlung zusammenzuarbeiten, und ermutigt die Fans, wenn möglich, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen, um an der Veranstaltung teilzunehmen, und wo dies nicht möglich ist, Carsharing zu nutzen.