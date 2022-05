Formel 1-Sieger Kovalainen plant Einstieg in WRC

Der Finne Heikki Kovalainen, 2008 Sieger des Grand Prix von Ungarn im McLaren, plant den Einstieg in die Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) und möchte beim Finale in Japan sein Debüt in der WRC2 geben.

Kovalainen zog sich Ende der letzten Saison aus dem Rundstreckenrennsport zurück, nachdem er 2016 sieben F1-Saisons und einen Super-GT-Titel mit dem Lexus-Werksteam SARD gewonnen hatte. Seit seinem Wechsel in die Super GT ist Kovalainen auch ein regelmäßiger Teilnehmer im japanischen Rallyesport und steigt nach mehreren Jahren in einem heckgetriebenen Toyota GT86 in dieser Saison mit einem Skoda Fabia R5 in die Königsklasse auf.

Da Japan nun nach zwei Jahren Corona-Pause in dieser Saison höchst wahrscheinlich endlich das WM-Finale (11. – 13.11.2022) ausrichten kann, plant Kovalainen sein WRC-Debüt mit demselben Aicello-Team, mit dem bei der Japanischen Meisterschaft antritt.

«Das ist geplant», sagte Kovalainen DirtFish. «Das ist eine große Motivation, all diese Events vorher zu machen, um Kilometer im Auto zu sammeln. Es wäre wirklich interessant, ein größeres und längeres Event zu machen.»

Die Central Rally, eine Veranstaltung, die in den japanischen Präfekturen Aichi und Gift stattfindet, bildet das Rückgrat der Reiseroute des japanischen WRC-Laufs. Während sich Kovalainens Erfahrung in einem Allrad-Rallyeauto bisher auf seine zwei Veranstaltungen in Japan in diesem Jahr sowie einen Ausflug bei der verschneiten Arctic Rally 2015 beschränkt, wird erwartet, dass sich der ehemalige McLaren F1-Fahrer mit den Strecken, die wahrscheinlich auch Teile des japanischen WM-Laufes sind, vertraut macht.

«Ich glaube, dass einige der Strecken, die wir bei einigen japanischen Veranstaltungen benutzt haben, auch bei der WRC-Veranstaltung verwendet werden, oder einige Teile davon oder in einer anderen Richtung», sagte er. „Aber einige Straßen werden vertraut sein. Die japanischen Straßen sind oft ziemlich kurvenreich und eng, und hoffentlich sind die WRC-Straßen etwas breiter, also ist das wirklich interessant für mich.»

Ein dominanter Start in die japanische Saison hat dazu geführt, dass Kovalainen nicht nur die ersten beiden Rallyes der Saison, sondern auch jede einzelne Prüfung gewann, in einem Feld, zu dem auch der Vater des Toyota-Werksfahrers Takamoto Katsuta und der ehemalige Subaru WRC-Werksfahrer Toshi Arai gehören. Obwohl er nicht erwartet, diese Leistung bei einem möglichen WRC2-Debüt zu wiederholen, hofft er dennoch, dass dies zu mehr Chancen führt, in der Zukunft in der Rally2-Kategorie der Weltmeisterschaft anzutreten.

«Wahrscheinlich werden die Erwartungen dort nicht so hoch sein wie bei der japanischen Meisterschaft», so Kovalainen. «Ich wäre daran interessiert, an WRC2-Veranstaltungen teilzunehmen, und ich wäre sehr motiviert, mich noch mehr anzustrengen, wenn ich die richtige Gelegenheit hätte.»