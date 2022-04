Toyota-Teamchef Latvala lobt Lappi für Kroatien

Toyota-Teamchef Jari-Matti Latvala lobte Esapekka Lappi dafür, dass er nach seinem sehr frühen Ausfall am Freitagmorgen in Kroatien beim dritten Saisonlauf wieder zu seinem Tempo gefunden hat.

Esapekka Lappi, der sich den dritten Toyora GR Yaris Rally1 mit Sébastien Ogier teilt, traf auf der ersten Prüfung der Rallye Kroatien so unglücklich einen größeren Stein, dass er wegen der beschädigten Vorderradaufhängung für den Rest des Freitags außer Gefecht gesetzt wurde. Lappi kehrte am Samstag zurück und fuhr er bei seinem ersten Asphaltrallye 2022 im Auto vier schnellste Zeiten.

«Ich muss ehrlich sagen», sagte Latvala, «ich habe nicht wirklich erwartet, am Samstag und Sonntag so viel Speed von ihm zu sehen. Wenn man bei einer Rallye früh ausfällt und der erste Tag so früh beendet ist, ist die Motivation nicht immer so hoch, um zurückzukommen und die schnellsten Zeiten zu fahren.»

Lappi erklärte sein Pech: «Es gab eine Kombination aus linken und rechten Kurven, und auf der linken Seite gab es viel Schlamm. Also für die Rechtskurve dachte ich, die Reifen wären matschig, und ich lenkte etwas zu früh ein und berührte diesen großen Stein am Straßenrand, der leider unsere Aufhängung stark beschädigte. Es war ziemlich dumm und ziemlich frustrierend, so früh die Chance auf ein gutes Ergebnis zu verlieren.»

Lappi wird nächsten Monat bei der Vodafone Rallye Portugal (19. - 22. Mai) aussetzen, wo Sébastien Ogier den dritten GR Yaris fährt, bevor er für die Rallye Italien-Sardinien (2 .- 5. Juni) ins Auto zurückkehrt.