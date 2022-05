Servus TV bringt Rallye Portugal ins Haus

Auch bei der vierten Saisonstation der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC), der ersten Veranstaltung auf reinem Schotter 2022 in Portugal, ist der Salzburger Sender Servus TV wieder vor Ort.

Das erste Schotter-Highlight der Rallye-Weltmeisterschaft 2022 (WRC) am Wochenende in Portugal kann im TV, wie bei anderen WRC-Läufen zuvor, bei Servus TV verfolgt werden. Im Fokus dabei das mit Spannung erwartete zweite Saison-Duell der beiden französischen Sébastien zwischen dem neunfachen Rekord-Weltmeister Sébastien Loeb und seinem Titelnachfolger, dem achtfachen Champion Sébastien Ogier. Beide treten nach ihrem ersten Aufeinandertreffen bei der Rallye Monte Carlo mit dem Sieg des Ford Puma-Debütanten Loeb vor Ogier im Toyota zum zweiten Mal in diesem Jahr in der Weltmeisterschaft, diesmal auf portugiesischem Schotter an.

Auch Servus TV wird die beiden Champions mit insgesamt 17 Titeln im Auge behalten. Die zehnte Prüfung «Veiira do Minho» über 17,48 km ist am Samstag, 21. Mai 2022 ab 08:30 Uhr MESZ die erste Schalte. Der zweite Durchgang wird als WP 13 ab 15:30 Uhr MESZ übertragen.

Am Sonntag, 22. Mai 2022, ist die bekannte Fafe (WP 19) mit der spektakulären Sprungkuppe ab 09:00 Uhr MESZ Treffpunkt der Rallyefans auf Servus TV. Ab 13:00 Uhr MESZ meldet sich von dort, der Power Stage (WP 22), Walter Zipser mit seinem fachmännischen Kommentar und Wissen zum Portugal-Finale.

Rallye Portgual auf Servus TV:

Samstag, 21. Mai 2022:

08:30 Uhr MESZ: WP 10 (17,48 km)

15:30 Uhr MESZ: WP 13 (17,48 km)

Sonntag, 22. Mai 2022:

09:00 Uhr: WP 19 (11,18 km)

13:00 Uhr: WP 22 (11,18 km)