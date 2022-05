Hyundai in Portugal mit nächstem Podiumsaufstieg?

Hyundai will für den vierten Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) mit der ersten Schotterrallye 2022 in Portugal den Schwung von Kroatien mitnehmen und nach P3 und P2 auf dem Balkan nun auf P1 steigen.

Die WRC-Saison 2022 kehrt am kommenden Wochenende (19. bis 22. Mai) mit dem Schotterklassiker in Portugal zurück, wobei Hyundai Motorsport seine Podiumsserie beim vierten Lauf der Meisterschaft fortsetzen will. Die zermürbende Veranstaltung wird die erste der Hybrid-Ära auf Schotter sein und eine neue Herausforderung für das Team und seine Crews darstellen. Dani Sordo/Cándido Carrera werden ihr Debüt im Hyundai i20 N Rally1 in Portugal geben, zusammen mit Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe und Ott Tänak/Martin Järveoja.

Hyundai Motorsport reist nach einem doppelten Podiumsplatz bei der Rallye Kroatien mit gesteigertem Selbstvertrauen zum vierten Lauf der FIA Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2022 nach Portugal. Nach einem schwierigen Saisonstart konzentriert sich das gesamte Team darauf, seine verbesserte Form fortzusetzen und auf den Schotterstraßen der Veranstaltung in Matosinhos bei Porto um den Sieg zu kämpfen.

Als erstes Schotter-Event der Hybrid-Ära in der WRC wird die Rallye Portugal ein anspruchsvoller Test für den Hyundai i20 N Rally1. Während der i10 Rally1 in dieser Saison bisher bereits Eis, Schnee und Asphalt bewältigt hat, stellt die raue und unberechenbare Oberfläche eine neue Herausforderung dar, die das Auto und seine Crews an ihre Grenzen bringen wird.

Die Rally Portugal wird der erste Wettbewerbseinsatz von Dani Sordo und Cándido Carrera im Hyundai i20 N Rally1 sein, aber die beiden Spanier haben während der Tests viele Kilometer im Auto gesammelt. Sordo kann auch in Portugal auf eine starke Bilanz verweisen, da er bei der Veranstaltung fünf Mal auf dem Podium stand, einschließlich 2021. Die Spanier werden sich von den Belgiern Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe und den Esten Ott Tänak/Martin Järveoja in der Aufstellung von Hyundai Motorsport am Wochenende unterstützt. Alle drei Teams werden darauf abzielen, den Untergrund schnell in den Griff zu bekommen und auf dem Schotter auf ein starkes Ergebnis zu drängen.

Mit über 330 km bei 21 Püfungen ist die Rallye Portugal als eine der herausforderndsten Veranstaltungen im Kalender bekannt. Die Ausgabe 2022 der Rallye beginnt am Donnerstagabend mit einer Super Special Stage nach dem zeremoniellen Start in der Stadt Coimbra. Am Freitag werden die Crews acht Prüfungen mit einer Distanz von 121,67 km in Angriff nehmen. Dies ist jedoch nicht der längste Tag der Veranstaltung, da die Route am Samstag weitere sieben Entscheidungen mit einer Gesamtlänge von 164,98 km umfasst. Die Veranstaltung endet am Sonntag mit fünf zusätzlichen Prüfungen, darunter zwei Durchgänge von Fafe und ihrer legendären Sprungkuppe.

Der stellvertretende Hyundai-Teamchef Julien Moncet sagte: «Nach unserer bisher besten Saisonleistung in Kroatien fahren wir mit einem positiven Gefühl zur Rallye Portugal. Es war großartig zu sehen, wie unsere Teams um den Rallye-Gesamtsieg kämpften, und obwohl wir den Sieg nicht geholt haben, war es gut, uns einen doppelten Podiumsplatz zu sichern. Auch wenn Portugal ein neues Terrain für den Hyundai i20 N Rally1 ist, wollen wir diesen Vorwärtsdrang beibehalten und erneut an der Spitze des Feldes antreten. Das gesamte Team von Hyundai Motorsport hat in den letzten Monaten unermüdlich daran gearbeitet, das Auto zu verbessern, und es ist klar, dass unsere Bemühungen einen echten Unterschied machen. Wir werden unsere Entwicklung weiter vorantreiben und uns im Laufe der Saison in den Titelkampf bringen.»

Die Belgier holten in der vorherigen Runde das zweite Podium in Folge. Die Crew strebt einen starken ersten Ausflug auf Schotter in der Hybrid-Ära an.

Neuville meinte: «Die Rallye Portugal ist eine sehr spannende Veranstaltung für uns Teilnehmer. Es gibt immer viele Fans und eine tolle Atmosphäre. Die Prüfungen sind sehr selektiv, aber auch herausfordernd. Das liegt vor allem an den hohen Temperaturen, daher ist auch hier der Reifenverschleiß wichtig, und im zweiten Durchgang kann es ziemlich ruppig werden. Es wird unser erster Schotter-Event mit den neuen Hybridautos. Wir haben in Schweden auf dem Schotter-Setup im Schnee gesehen, dass das Auto schnell war und wir hoffen, dass wir auf diesem Untergrund stark sein werden.»

Die Esten sicherten sich beim letzten Mal in Kroatien das erste Podium des Jahres 2022. Die Weltmeister von 2019 hoffen, in Portugal um den Sieg kämpfen zu können.

Tänak sagte: «Portugal ist eine Rallye, die mir wirklich Spaß macht. Es ist das erste Mal in diesem Jahr, dass wir auf Schotter antreten, also wird dies unser erster Indikator dafür sein, wie wettbewerbsfähig wir sind. Portugal ist schnell mit einer eher weichen Oberfläche, und die zweite Runde der Prüfungen kann hart und anspruchsvoll sein. Hier braucht man neben einer guten Zuverlässigkeit auch Schnelligkeit, um erfolgreich zu sein. Martin und ich wissen, was es braucht, um in Portugal zu gewinnen; Wir hoffen, dass der Schwung von unserem Podium beim letzten Mal in Kroatien am nächsten Wochenende mit einem guten Ergebnis anhält.»

Die spanische Crew tritt zum ersten Mal im Hybrid-Challenger an. Sordo wurde bei der Ausgabe 2021 in Portugal Zweiter.

Sordo erklärte: «Portugal ist immer sehr schön, daher freue ich mich sehr, dass dies mein erster Event der Saison sein wird, da ich hier in der Vergangenheit zweimal mit Hyundai auf dem Podium gestanden habe. Normalerweise reisen viele Zuschauer aus meiner Heimat Spanien an und die Menge war immer fantastisch. Ich freue mich darauf, das Auto zum ersten Mal auf Schotter zu fahren. Ich hoffe, mit dem Auto einen guten Rhythmus zu haben und mich schnell an diese neue Herausforderung anzupassen. Es wird nicht einfach, da die anderen Fahrer bereits drei Rallyes gefahren sind, also hoffe ich, dass das Gefühl für das Auto schnell kommt.

Fahrer-WM Stand nach 3 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 76 2 Thierry Neuville (B), Hyundai 47 3 Craig Breen (GB), Ford 30 4 Sébastien Loeb (F), Ford 27 5 Ott Tänak (EE), Hyundai 27 6 Takamoto Katsuta (J), Toyota 26 7 Gus Greensmith (GB), Ford 20 8 Sébastien Ogier (F), Toyota 19 9 Elfyn Evans (GB), Toyota 17 10 Esapekka Lappi (FIN), Toyota 15