Sébastien Ogier wieder in Kenia am Start

Der zweite Saisoneinsatz im Toyota GR Yaris Rally1 beim vierten Lauf war für den achtfachen Champion Sébastien Ogier mit Rang 51 nach Reifenschäden und Abflug ein Desaster, das er bei der Rallye Safari vergessen möchte.

Fünf Rallyes hat Sébastien Ogier neben seinem Einsatz in der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) in seinem Toyota-Teilzeitprogramm 2022 geplant. Zwei, Monte Carlo mit Platz zwei und Portugal mit Rang 51, hat er absolviert. Der dritte Start soll nun beim sechsten Lauf, der Rallye Safari (23. bis 26. Juni) erfolgen. Im Vorjahr hat er das Comeback des einstigen WM-Klassikers gewonnen. Und das soll auch in diesem Jahr wieder sein.

Beim nächsten WM-Lauf, der Rallye Sardinien in Italien, wird Esapekka Lappi wie in Schweden und Kroatien den Toyota GR Yaris Rally1 übernehmen. Toyota bestätigte am Montagnachmittag, dass Ogier zum sechsten Lauf der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft in Naivasha zurückkehren wird, zwölf Monate nachdem er nach 19 Jahren Abwesenheit bei der WRC-Rückkehr der Safari gewonnen hatte. Ihm zur Seite stehen der Meisterschaftsführende Kalle Rovanperä, der am Sonntag den dritten Sieg in Folge bei der Rallye Portugal errungen hat, und Elfyn Evans.

Der Franzose holte sich 2021 einen unwahrscheinlichen Sieg, nachdem die Träume des langjährigen Spitzenreiters Thierry Neuville wegen einer beschädigten Federung seines Hyundai i20 WRC zerstört worden waren. Neuville schied mit seinem Hyundai i20 auf der ersten Prüfung am letzten Tag aus, nachdem er einen Stein getroffen und den rechten hinteren Dämpfer zerschmettert hatte. Ogier fing dann seinen Teamkollegen Takamoto Katsuta in der vorletzten Entscheidung ab und gewann den anstrengenden viertägigen afrikanischen Klassiker mit 21,8 Sekunden Vorsprung. Er hatte sich vom siebten Platz wieder nach oben gekämpft, nachdem er am Eröffnungstag selbst Probleme mit der Aufhängung hatte.

Ogiers zweiter Einsatz der Saison 2022 in Portugal endete enttäuschend. Nachdem er bei der Saisonauftakt-Rallye Monte-Carlo Zweiter geworden war, zwangen ihn zwei Reifenschaden aus der Schotterstraßen-Begegnung auf der ersten Etappe am Freitag. Er startete am Samstag neu, kam aber von der Straße ab und schied später zum zweiten Mal aus, nachdem ein Brand verursacht worden war, der durch Bremsflüssigkeit verursacht wurde, die auf den heißen Auspuff seines Autos auslief. Er startete am Sonntag neu und wurde schließlich 51.

Die Safari bietet 19 Wertungsprüfungen mit 365 Kilometer auf Bestzeit.