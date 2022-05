Portugal: Nicht das Wochenende für M-Sport Ford

M-Sport Ford trat zwar mit fünf Puma Rally1 als größtes Werksteam bei vierten Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft in Portugal an, doch die Ausbeute bei der ersten Schotterrallye des Jahres war dürftig.

Die mit Spannung erwartete Rückkehr des Siegers der Rallye Monte Carlo 2022, Sébastien Loeb, war sicherlich voller Dramatik, als der neunmalige Weltmeister am Freitagmorgen in die Führungsposition der Rallye stürmte, nachdem er seinen erste Bestzeit der Veranstaltung in der vierten Prüfung mit Vorsprung 2,8 errungen und den Aufstieg vom 7. auf den 1. Gesamtrang geschafft hatte. Sein Vorsprung würde jedoch nicht lange anhalten, nachdem eine Kollision mit einer Mauer nur 100 m zu Beginn der WP5 das Hinterrad und die Aufhängung des Autos brach und einen versprochenen aufregenden Tag zu einem plötzlichen Ende brachte.

Das Auto wurde repariert, um Loeb am Samstagmorgen wieder herauszuholen, bis das Auto früh in WP 11 die Leistung verlor, was dazu führte, dass die Crew auf der Etappe anhielt. Loeb und seine Beifahrerin Isabell Galmiche versuchten, das Problem zu identifizieren, konnten es aber nicht am Straßenrand lösen, und es würde das unglückliche Ausscheiden des Paares vom Rest der Veranstaltung bedeuten.

Craig Breen lieferte auf den Strecken am Freitag eine konstante Fahrt ab. Am Samstag fühlte sich Breen im Auto wohler und sein Tempo erhöhte sich im Laufe des Tages, während er in WP 13 und WP 14 mit Tanak und Katsuta um eine Top-Drei-Zeit kämpfte. Breen würde auf dem sechsten Platz in den letzten Tag der Veranstaltung gehen, aber ein spätes Bremsproblem verhinderte, um Power Stage-Punkte zu kämpfen. Er wurde Achter.

Bei seinem zweiten Einsatz mit M-Sport im Puma Hybrid Rally1 zeigte Pierre-Louis Loubet das ganze Wochenende über eine souveräne Fahrt. Freitag war ein besonders starker Tag für den jungen Franzosen, der in WP 2 eine zweitbeste Zeit fuhr, nur 0,6 Sekunden hinter Sebastien Ogier. Er würde seine Geschwindigkeit bis zum Nachmittag beibehalten und vor Ende des Tages zwei weitere schnellste Etappenzeiten aufstellen. Loubet hielt während der Etappen am Samstag und Sonntag mit beendete die Veranstaltung als bester Puma-Pilot auf Rang sieben.

Adrien Fourmaux zeigte während der gesamten Rallye eine komfortable und selbstbewusste Fahrt und behielt über das Wochenende eine beständige Herangehensweise bei, wodurch er nach einigen schwierigen Ereignissen das dringend benötigte Selbstvertrauen aufbaute.

Gus Greensmith startete in außergewöhnlicher Form in die Rallye, fuhr auf der ersten Prüfung am Freitag eine zweitschnellste Zeit und beendete den Tag als Fünfter in der Gesamtwertung. Ein Reifenschaden zu Beginn des Tages, gefolgt von einem versteckten Stein, der die Hinterradaufhängung beschädigte, bedeutete, dass Greensmith am Samstag am Ende des Tages aufgeben musste, was ihn aus dem Wettbewerb um das Ergebnis, das er zeigte, war erreichbar, nahm.

Sébastien Loeb meinte: «Natürlich kann ich über mein Wochenende nicht allzu glücklich sein, es war bereits am Samstagmorgen zu Ende, also war es nicht das, was wir erwartet hatten. Gestern habe ich einen Fehler gemacht, am Samstag haben wir den Turbo kaputt gemacht, also ist es nicht so toll. Aber auf der anderen Seite haben wir zu Beginn der Rallye gesehen, dass das Auto gut und schnell ist, wir führten die Rallye nach vier Prüfungen an, das war also ein sehr guter Start. Das ist also das Positive, an das wir uns zu erinnern versuchen, wir werden versuchen, Erfahrungen daraus zu sammeln, und ich hoffe, dass es später in diesem Jahr eine weitere Gelegenheit geben wird, dieses Auto zu testen.»

Pierre-Louis Loubet, Gesamt-Siebter, sagte: «Wir können uns über unser Wochenende zum ersten Mal im Auto auf Schotter richtig freuen. Die Pace war da, als alles gut funktionierte, also haben wir vor Sardinien viel gelernt und wenn wir die richtigen Entscheidungen treffen, werden wir dort die gleiche Pace haben wie am Freitag in Portugal.»

Craig Breen, P 8 in der Gesamtwertung, merkte an: «Offensichtlich hatten wir hier in Portugal nicht das besten Wochenende. Unser guter Start am Freitag wurde leider durch unseren Reifenschaden am gleichen Nachmittag getrübt. Wir haben am Wochenende einige Fortschritte mit dem Auto gemacht und ich habe mehr Selbstvertrauen gewonnen, aber leider hat uns heute ein Bremsproblem aus dem Kampf um Powerstage-Punkte geworfen. Wir konzentrieren uns jetzt auf Sardinien, wo wir versuchen werden, den bestmöglichen Job zu machen, um unsere Meisterschaft wieder auf Kurs zu bringen.»

Adrien Fourmaux, P 9 in der Gesamtwertung, führte an: «Es war eine gute Rallye für uns, um das Selbstvertrauen zurückzugewinnen, wir können froh sein, bis zum Ende zu kommen und einige Punkte für die Meisterschaft und auch für die Herstellermeisterschaft zu holen. Es war großartig, mit dieser neuen Fahrzeuggeneration wieder auf dem Schotter zu fahren.»

Gus Greensmith, 19. der Gesamtwertung, berichtete: «Der Freitag hat sehr gut angefangen, am Ende des Freitags haben wir um das Podium gekämpft, wo wir an diesem Wochenende hin wollten. Leider haben uns eine schlechte Reifenwahl und auch ein Reifenschaden am Samstagmorgen aus dem Kampf um das Podium genommen, und dann ging es nach dem Rückfall von Platz fünf auf acht nur noch darum, einige Plätze gutzumachen. Leider habe ich am Samstagnachmittag auf eine Sandbank getroffen, aber darin war ein großer Stein versteckt, der die Hinterradaufhängung zerrissen hat.»

Fazit von Teamchef Richard Millener: «Wir sind mit einem sehr starken Aufgebot hierher gekommen und hofften auf ein zweites Podiumsergebnis. Am Freitagmittag sah es gut aus und im Team waren wir alle sehr aufgeregt. Leider bedeutete ein Fehler, den Séb meiner Meinung nach niemand erwartet hätte, das vorzeitige Ende eines spannenden Tages. Gemischtes Pech für Gus und Craig bedeutete, dass sie nicht die Ergebnisse erzielen konnten, die sie verdient hatten, aber Pierre und Adrien zeigten sehr starke Leistungen. Wir haben nur noch sehr kurze Zeit bis Sardinien und das Team steht wieder einmal unter Druck, die Autos neu vorzubereiten, aber ich freue mich darauf, in nur wenigen Tagen eine weitere Veranstaltung zu starten!»

Endstand nach 21 Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota 3:44:19,2 2 Evans/Martin (GB), Toyota + 15,2 3 Sordo/Carrera (E), Hyundai + 2:17,3 4 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 2:19,4 5 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai + 2:37,8 6 Tänak/Järveoja (EE), Hyundai + 4:45,7 7 Loubet/Landais (F), Ford + 5:52,1 8 Breen/Nagle (IRL), Ford + 7:03,4 9 Fourmaux/Coria (F), Ford + 8:09,6 10 Rossel/Sarreaud (F), Citroën + 11:48,9

Fahrer-WM Stand nach 4 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 106 2 Thierry Neuville (B), Hyundai 60 3 Takamoto Katsuta (J), Toyota 38 4 Ott Tänak (EE), Hyundai 37 5 Elfyn Evans (GB), Toyota 36 6 Craig Breen (GB), Ford 34 7 Sébastien Loeb (F), Ford 27 8 Gus Greensmith (GB), Ford 20 9 Dani Sordo (E), Hyundai 19 10 Sébastien Ogier (F), Toyota 19