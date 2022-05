Hattrick für coolen Tabellenführer Kalle Rovanperä

Toyota feiert bei der ersten Schotterrallye des Jahres und dem vierten Lauf zur Weltmeisterschaft in Portugal mit dem dritten Triumph in Folge von Kalle Rovanperä und mit Elfyn Evans einen Doppelsieg.

Beim ersten Schottereinsatz der neuen Generation von Autos mit Hybridantrieb war der GR Yaris Rally1 das Auto, das es zu schlagen galt. Toyota gewann am Wochenende 15 der 21 Schotter-Schotterprüfungen. Evans führte vom frühen Freitagmorgen mit konstant starken Zeiten an, und Rovanperä schloss sich ihm am Ende des ersten vollen Tages an. Rovanperä überstand die erste Etappe mit Bravour,

nachdem er zum ersten Mal in seiner Karriere als Tabellenführer als erstes Fahrzeug auf die portugiesischen Schotterpisten musste. Das Toyota-Duo spielte an der Spitze am längsten Tag der Veranstaltung am Samstag in einer eigenen Liga, und die Führung ging bei schwierigen, gemischten Wetterbedingungen am Nachmittag in die Hände von Rovanperä.

Rovanperä führte am letzten Tag der fünf Prüfungen mit 5,7 Sekunden Vorsprung auf Evans und gewann den morgendlichen Eröffnungstest. Rovanperä scheint das Wort „Entspannung“ nicht zu kennen, denn er gewann mit seiner achten Bestmarke auch die Power Stage, womit er die maximale Ausbeute von 30 Punkten erreichte und mit seinem fünften Gesamtsieg die Tabellenführung zu einem Vorsprung von 46 Punkten auf Thierry Neuville (Hyundai) ausbaute.

Evans und Beifahrer Scott Martin kamen mit einem Rückstand von 15,2 Sekunden ins Ziel. Es war ihr erstes Podium 2022, nachdem sie das ganze Wochenende über konstant gut bei den schwierigen Bedingungen gefahren waren und dabei sechs Prüfungen gewonnen hatten.

Der Fahrer des TGR WRC Challenge Program, Takamoto Katsuta, verpasste nach einer brillanten Fahrt nur knapp das zweite Podium seiner Top-Karriere. Er startete als Dritter in den Tag und verteidigte ihn hervorragend gegen den erfahrenen Dani Sordo, bis ein leichter Dreher in der Schlussphase seinen Konkurrenten um nur 2,1 Sekunden in Führung brachte. Der vierte Platz ist immer noch ein gutes Ergebnis, das Katsuta und Beifahrer Aaron Johnston weitere wichtige Punkte in ihrem TGR WRT Next Generation-Einsatz einbringt und sie auf den dritten Platz in der Meisterschaft bringt.

Nachdem Sébastien Ogier die Etappen am Freitag und Samstag vorzeitig aufgeben musste, startete er am letzten Tag neu, um bei seinem zweiten Saisonauftritt weitere Erfahrungen mit der GR Yaris Rally1 zu sammeln.

Teamchef Jari-Matti Latvala: «Das ist für uns ein fantastisches Ergebnis bei der ersten Schotterrallye mit dem GR Yaris Rally1. Ich bin so glücklich und stolz auf das Team, weil es ein so schnelles und zuverlässiges Auto gebaut hat, das es unseren Fahrern ermöglicht hat, so zu fahren, wie sie es an diesem Wochenende getan haben. Kalle hat völlig gegen unsere Erwartungen zu Beginn der Veranstaltung gewonnen. Es ist unglaublich, wie schnell er gewachsen ist und wie er mit dem Druck umgehen kann, wenn er führt. Elfyn ist auch eine wirklich sehr gute Rallye gefahren, es war wieder eine dieser großartigen und sauberen Fahrten von ihm. Er war so nah am Sieg, aber das sind wirklich wichtige Punkte für ihn in der Meisterschaft. Und Takamoto hat auch eine wirklich brillante Rallye hingelegt. Er verpasste ein paar Sekunden, aber das schmälert seine großartige Fahrt an diesem Wochenende nicht.»

Sieger Kalle Rovanperä: «Dieser Sieg war definitiv etwas unerwartet. Als ich am Freitag als Erster auf der Straße gestartet bin, hätte ich nicht gedacht, dass wir so um den Sieg kämpfen können. Aber wir haben es geschafft, nah an den Jungs vorn zu bleiben und es von dort aus aufzubauen. Wir hatten die ganze Zeit über eine gute Pace und eine problemlose Rallye und es war wirklich schön, die maximale Punktzahl zu holen. Ein großes Dankeschön an das Team, denn wir haben an diesem Wochenende unter wirklich schwierigen Bedingungen viele Probleme gesehen, aber unser Auto war wie immer perfekt, sodass alle im Team wirklich stolz auf dieses Ergebnis sein können.»

Zweiter Elfyn Evans: «Hut ab vor Kalle für den Sieg, er hat einen tollen Job gemacht. Wir hatten einen guten Start in die Rallye, aber gegen Ende des Wochenendes war er sehr schnell. Heute war ich mit dem Gefühl nicht ganz so glücklich. Ich war nicht in der Lage, mich vollständig zu entspannen und so zu liefern, wie ich es wollte. Es gibt also natürlich noch einige Bereiche, an denen wir mit dem Auto arbeiten müssen, aber die Leistung im Allgemeinen war für das erste Rennen auf Schotter sehr stark. Obwohl ich vom heutigen Ergebnis enttäuscht bin, ist es schön, wieder auf dem Podium zu stehen, und wir sollten in der Lage sein, darauf aufzubauen.»

Sébastien Ogier (zwei Ausfälle): «Herzlichen Glückwunsch an das Team zu diesem fantastischen Doppelsieg. Für mich war es nach unserem Pech am Freitag ein schwieriges Wochenende, als wir uns gerade dem Führungskampf näherten. Aber das Positive an diesem Wochenende sind die Erfahrungen, die ich mit dem Auto gemacht habe, es auf Schotter kennen gelernt habe. Die Kilometer, die wir gesammelt haben, waren sehr wertvoll und ich beende die Rallye definitiv mit einem besseren Gefühl als zu Beginn. Wir sehen am Ergebnis, dass es ein starkes Auto auf Schotter ist und ich freue mich auf meinen nächsten Einsatz mit dem Team.»

Endstand nach 21 Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota 3:44:19,2 2 Evans/Martin (GB), Toyota + 15,2 3 Sordo/Carrera (E), Hyundai + 2:17,3 4 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 2:19,4 5 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai + 2:37,8 6 Tänak/Järveoja (EE), Hyundai + 4:45,7 7 Loubet/Landais (F), Ford + 5:52,1 8 Breen/Nagle (IRL), Ford + 7:03,4 9 Fourmaux/Coria (F), Ford + 8:09,6 10 Rossel/Sarreaud (F), Citroën + 11:48,9

Fahrer-WM Stand nach 4 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 106 2 Thierry Neuville (B), Hyundai 60 3 Takamoto Katsuta (J), Toyota 38 4 Ott Tänak (EE), Hyundai 37 5 Elfyn Evans (GB), Toyota 36 6 Craig Breen (GB), Ford 34 7 Sébastien Loeb (F), Ford 27 8 Gus Greensmith (GB), Ford 20 9 Dani Sordo (E), Hyundai 19 10 Sébastien Ogier (F), Toyota 19