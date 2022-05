Portugal: Dani Sordo rettet für Hyundai Podestplatz

Saisonneueinsteiger Dani Sordo hat bei seiner Jungfernfahrt im Hyundai i20 N Rally1 für das Alzenauer Rallyeteam beim vierten Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft einen Podestplatz gerettet, Team mit einigen Problemen.

In einer aufregenden Power Stage rückte Dani Sordo auf den dritten Platz vor und sicherte sich gemeinsam mit seinem Beifahrer Cándido Carrera das erste WRC-Podium der Hybrid-Ära. Thierry Neuville und Ott Tänak gaben am letzten Tag weiterhin ihr Maximum und sicherten sich die Plätze fünf und sechs, Tänak markierte beim Finale zwei Bestzeiten.

Hyundai Motorsport hat bei der Rallye Portugal, dem vierten Lauf der Weltmeisterschaft (WRC) 2022, nach einer engagierten Kampfleistung des gesamten Teams und seiner drei Crews einen dritten Platz auf dem Podium erreicht. Bei ihrem ersten WRC-Event im neuen Hyundai i20 N Rally1-Auto sicherten sich Dani Sordo und Cándido Carrera mit einem starken Lauf und einer starken Zeit durch die Power Stage am Ende der Rallye ihr erstes Podium der Saison. Das Ergebnis markiert das 16. Top-3-Ergebnis für Sordo in seiner Karriere bei Hyundai Motorsport und das sechste portugiesische Podium des Teams seit 2017.

Während Sordo darauf abzielte, den Rückstand von 5,7 Sekunden auf den dritten Platz auszugleichen, gaben auch die beiden anderen Mannschaften des Teams ihr Bestes, um mit einem positiven Ergebnis abzuschließen. Thierry Neuville und Martijn Wydaeghe hatten den ganzen Vormittag über nach und nach auf ihre spanischen Teamkollegen aufgeschlossen, obwohl sie sich früh einen Aeroschaden vorne zugezogen hatten. Die belgische Crew belegte schließlich den fünften Platz.

Ott Tänak und Martin Järveoja legten ein ermutigendes Tempo vor, als sie ihre eigene Aufholjagd fortsetzten, nachdem sie am Freitag nach einem doppelten Reifenschaden auf den zehnten Platz zurückgefallen waren. Sie holten zwei Bestzeiten (WP 18 Montim und WP19 Fafe), mit Neuville und Wydaeghe direkt dahinter für ein Team. Die Esten rückten nach einem weiteren starken Lauf durch die Wiederholung von Felgueiras auf den sechsten Platz in der Wertung vor, eine Position, die sie mit einem typisch starken Finish sicherten.

Alle drei Crews sammelten Extrapunkte in der Power Stage, wobei Sordo Zweitschnellster, Neuville Dritter und Tänak Vierter wurde. Hyundai Motorsport belegt nach vier Läufen mit 116 Punkten weiterhin den zweiten Platz in der Herstellerwertung.

Sordo sagte: «Ich freue mich sehr, diese Rallye auf dem Podium zu beenden. Es war nicht einfach bei unserem ersten Wettkampf mit dem neuen Hyundai i20 N Rally1 Auto. Ich habe das ganze Wochenende über mein Bestes gegeben, aber ich musste das Auto Schritt für Schritt kennen lernen und mein Fahrverhalten an seine Eigenschaften anpassen. Wir sind Dritter geworden und wir wissen, dass wir noch härter arbeiten müssen, um die Lücke zu schließen. Cándido hat großartige Arbeit geleistet und ich freue mich für das Team, dass wir aus einer herausfordernden Rallye ein Top-3-Ergebnis mitnehmen können. Es tut mir leid für Takamoto Katsuta. Er hatte eine tolle Rallye und hätte das Podium gleichermaßen verdient.»

Neuville erklärte: «Wir haben an diesem Wochenende alles gegeben, und wir haben in der Power Stage ziemlich hart gekämpft, um so viele Punkte wie möglich von diesem Wochenende mitzunehmen, das für uns nicht das Beste war. Wir haben das Auto mit 13 Punkten nach Hause gebracht und sind immer noch Zweiter in der Meisterschaft, wenn auch mit größerem Abstand zur Spitze. Wir haben einige positive Aspekte mit unserem Auto, ich fühle mich recht wohl, und wir haben gezeigt, dass die Geschwindigkeit da ist, aber es gibt definitiv noch mehr Arbeit, die wir erledigen müssen. Wir wissen, dass wir auf den Sieg drängen können, aber wenn wir durch Probleme gebremst werden, ist das nicht so toll. Ich möchte den Rallye-Organisatoren gratulieren; Es war ein unglaublicher Job und mit den alten Stars und Autos an diesem Wochenende war es eine Top-Show für die Fans.»

Tänak merkte an: «Man kann unser Wochenende nicht anders beschreiben als frustrierend. Wir haben alle Prüfungen absolviert, wir haben versucht, ein paar verschiedene Dinge zu lernen, und hoffentlich können wir aus dieser Rallye etwas mitnehmen, das uns für die nächste ein bisschen besser macht. Wir sind ziemlich weit, es gibt viele Jobs zu erledigen und viele Dinge sind ziemlich offen. Es war im Allgemeinen schwierig, das nötige Vertrauen zu bekommen, aber es gibt keine andere Möglichkeit als harte Arbeit, um zu versuchen, das Ruder herumzureißen.»

Der stellvertretende Teamdirektor Julien Moncet meinte: «Ein weiterer unglaublicher Tag und eine fantastische Fahrt von Dani. Wir haben ihm das Ziel gegeben, Takamoto Katsuta abzufangen, und er hat alles gegeben, um es zu erreichen. Wir freuen uns sehr für ihn und sind beeindruckt von seinem Einsatz und Engagement. Er hat weniger Kilometer als die anderen und weniger Gelegenheiten, aber er hat erneut gezeigt, wie stark und zuverlässig er ist; er hat das ganze Wochenende keine Probleme gehabt. Thierry hat trotz seines mechanischen Problems am Freitag nie aufgegeben und das Auto als Fünfter nach Hause gebracht, um wertvolle Punkte zu sammeln, auch wenn es nicht das Ergebnis war, das er oder wir uns gewünscht hätten. Auch Ott hatte einen starken Sonntag und konnte zwei Plätze gutmachen und wurde Sechster. Ich bin glücklich und stolz auf alle im Team, dass wir dieses Podium erreichen können, aber unser Ziel ist es, zu gewinnen. Wir sind bereit und willens, eine oder besser zwei Stufen höher zu gehen. Wir wissen, dass noch mehr kommen wird und wollen in Sardinien um den Sieg kämpfen.»

Endstand nach 21 Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota 3:44:19,2 2 Evans/Martin (GB), Toyota + 15,2 3 Sordo/Carrera (E), Hyundai + 2:17,3 4 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 2:19,4 5 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai + 2:37,8 6 Tänak/Järveoja (EE), Hyundai + 4:45,7 7 Loubet/Landais (F), Ford + 5:52,1 8 Breen/Nagle (IRL), Ford + 7:03,4 9 Fourmaux/Coria (F), Ford + 8:09,6 10 Rossel/Sarreaud (F), Citroën + 11:48,9

Fahrer-WM Stand nach 4 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 106 2 Thierry Neuville (B), Hyundai 60 3 Takamoto Katsuta (J), Toyota 38 4 Ott Tänak (EE), Hyundai 37 5 Elfyn Evans (GB), Toyota 36 6 Craig Breen (GB), Ford 34 7 Sébastien Loeb (F), Ford 27 8 Gus Greensmith (GB), Ford 20 9 Dani Sordo (E), Hyundai 19 10 Sébastien Ogier (F), Toyota 19