Ist Kalle Rovanperä jetzt der perfekte Rallyefahrer?

Der 21-jährige Kalle Rovanperä hat in seiner noch sehr jungen Rallyekarriere bislang fünf Siege erzielt, davon 2022 drei in Folge, er gewann im Schnee, auf Asphalt und nun auch auf Schotter, der perfekte Rallyefahrer?

Er startete in diesjährige Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) und in die erste Saison mit den neuen Hybrid-Fahrzeugen auf dem vierten Rang in Monte Carlo, danach aber legte er erst richtig los. Er gewann im Schnee und auf Eis die neue Rallye Schweden. Er brillierte mit viel Cleverness auf kroatischem Asphalt und siegte cool auf den portugiesischen Schotterpisten. Damit zeigte er auf allen Belägen sein Ausnahmetalent. Nach vier WRC-Läufen führt der Toyota-Younster schon recht komfortabel mit einem Vorsprung von 46 Punkten auf den Hyundai-Piloten Thierry Neuville.

Die Leistung des jungen Finnen von Toyota Gazoo Racing bei der Rallye Portugal in der vergangenen Woche war herausragend. Es war sein bester Ausflug … seit dem vorigen. In Kroatien lieferte Rovanperä die Wolf Power Stage seines Lebens, um Ott Tänak von Hyundai Motorsport von der Spitze zu verdrängen, um seinen allerersten Sieg auf Asphalt zu erringen. Das war etwas Besonderes. Portugal war wohl noch besser.

Wenn der Sommer naht, stellt sich die WRC auf ihre Schottersaison ein, und das ist im Allgemeinen eine Sorge für den Meisterschaftsführenden. Als Erster auf die Schotterpisten ist nie eine gute Sache, wenn es um den Dreck geht. Legenden wie Sébastien Ogier und Sébastien Loeb haben gezeigt, dass es möglich ist, von vorne zu gewinnen, eine schnellere Linie für die Rivalen zu fegen und dann zwei Tage später zurückzukommen und sie zu beißen. Aber kann Kalle das?

Rovanperä erzielte in Portugal einen brillanten ersten Erfolg, indem er einen kühlen Kopf bewahrte, als die Temperaturen am Eröffnungstag von Europas westlichstem Lauf der Meisterschaft in die Höhe stiegen. Mit einer Chance auf den Sieg am Wochenende war der Tabellenführer nicht zu leugnen.

«Wenn ich eine Chance sehe, ergreife ich sie», sagte er. «Es war dasselbe wie in Kroatien. Ich wollte in der Power Stage nicht pushen oder ein großes Risiko eingehen, aber ich sah die Chance und fühlte mich mit dem Auto gut, also habe ich mich dafür entschieden. In Portugal war ich zufrieden und hatte ein gutes Gefühl mit den Reifen, ich konnte etwas Zeit gutmachen.»

Die Wahrheit ist, Rovanperä tut, was er tut. Er ist keiner für die großen, weitläufigen Erklärungen. Das ist nicht nötig. Nicht, wenn man einen Teamchef hat, der mehr als bereit ist, dies für einen zu tun.

Jari-Matti Latvala war genauso überrascht wie alle, dass sein junger Landsmann Anfang 2022 einen herausragenden Hattrick erzielen konnte.

«Ich dachte, vielleicht wäre das Podium möglich», sagte er, „aber nicht wirklich der Sieg. Das war eine große Überraschung. Er beweist uns im Moment oft das Gegenteil. Was er jetzt macht, erinnert mich ein wenig an 2013, als Sébastien Ogier bei Volkswagen anfing und begann, in der Meisterschaft ein wenig zu dominieren. Er ist im Moment sehr, sehr stark – Siege in Schweden, Kroatien und von vorne in Portugal haben gezeigt, dass er ein kompletter Fahrer ist.»