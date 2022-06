Die legendäre Rallye Safari auf Servus TV

Die Rallye-Weltmeisterschaft gastiert mit den neuen Hybrid-Fahrzeugen mit dem sechsten Saisonlauf auf den ostafrikanischen Schotterwegen in Kenia und Servus TV ist wie gewohnt dabei.

Auf tolle Aufnahmen von dem einstigen Schotterklassiker, der Rallye Safari in Kenia, dürfen sich die Fans am Samstag, 25. Juni, und am Sonntag, 26. Juni, bei Servus TV freuen. Wie bei den vorausgegangenen fünf Läufen in Monte Carlo, Schweden, Kroatien, Portugal und Sardinien ist Servus TV auch bei der dritten Schotterrallye des Jahres wieder vier Mal live dabei.

Am Samstag, 25. Juni, startet bereits ab 08.00 Uhr die Live-Schalte von der neunten Prüfung, der 15,08 km langen Elmenteita 1. Auch der zweite Durchgang dieser Entscheidung steht bei Servus TV am Samstag ab 14:00 Uhr auf dem Programm.

Am Sonntag, 26. Juni, können die Zuschauer wiederum schon ab 08.00 Uhr mit dem ersten Passage der 16. Prüfung (19,53 km) mit der Bezeichnung «Hell’s Gate» (Tor zur Hölle) live dabei sein. Die Fans sollten am Sonntag dann auf jeden Fall um 13:00 Uhr Servus TV wieder einschalten, wenn als Kenia-Finale die 19. Prüfung gestartet wird, die als zweite Passage von «Hell’s Gate» als Power Stage ansteht.

Die Rallye Safari Kenia auf Servus TV:

Samstag, 25. Juni 2022:

08:00 Uhr MESZ: WP 9 (Länge: 15,08 km)

14:00 Uhr MESZ: WP 12 (Länge: 15,08 km)

Sonntag, 26. Juni 2022:

08:00 Uhr MESZ: WP 16 (Länge: 10,53 km)

13:00 Uhr MESZ: WP 19 Power Stage (Länge: 10,53 km)

https://www.servustv.com/sport/b/fia-world-rally-championship/aa-1s5mu79r51w11/