50 Jahre Rallye-Weltmeisterschaft in Wort und Bild

50 Mal WRC: Das sind 50 Saisons spektakulärster Motorsport. Modernste Technik, Robustheit, Ausdauer und schieres Tempo im Kampf gegen die Uhr - der Rallyesport ist die Mutter jeden Automobilsports.

Der Journalist Markus Stier und der Fotograf Reinhard Klein haben sich für dieses Buch zusammengespannt und die 50 Jahre WRC in Wort und Bild auf 320 Seiten in «WRC 50 - Die Geschichte der Rallye-Weltmeisterschaft 1973-2022» zusammengetragen.

Das Beherrschen eines Autos auf hartem Asphalt oder blankem Eis, in größter Hitze, in Regen, Nebel und Dunkelheit ist die Königsdisziplin auf vier Rädern. Die seit 1973 ausgetragene Rallye-Weltmeisterschaft ist in ihre 50. Saison gegangen. Zeit, zurückzublicken auf automobile und menschliche Legenden von Alpine bis Integrale, von Colin McRae bis Sébastien Loeb, von der wilden Gruppe B bis zu den technisch faszinierenden Rally1-Rennern mit Hybridantrieb.

Mit vielen teils bislang unveröffentlichten Fotos aus dem Archiv McKlein erzählt dieses Buch kompakt von jeder Saison eines halben Jahrhunderts Kampf um die WM-Krone: die technische Entwicklung, die Dramen, die Heldensagen und die Kuriositäten. Das ist ein Parforceritt von der Ära des gepflegten Drifts bis zum Kampf um Zehntelsekunden mit den auf unbefestigten Pfaden schnellsten Autos aller Zeiten. Ein Geschichten- und Bilderbuch über den aufregendsten Motorsport der Welt.

Preis: 44,90 €

Verlag: McKlein Media GmbH & Co.