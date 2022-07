Latvala/Toyota: «Nicht das letzte Podium für Katsuta»

Toyota-Teamchef Jari-Matti Latvala glaubt, dass Takamoto Katsuta nach seinem zweiten Podiumsbesuch in Kenia noch weitere Podestplatzierungen in diesem Jahr erreichen kann.

Toyota-Teamchef Jari-Matti Latvala ist sich sicher, dass Takamoto Katsuta bei den nächsten beiden Läufen der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) um weitere Podiumsplatzierungen kämpfen kann, nachdem er bei der Safari-Rallye in Kenia zum zweiten Mal in seiner Karriere auf dem Podium stand. Katsuta holte sich bei der letztjährigen Safari sein erstes WRC-Podium und stand 12 Monate später wieder auf dem Podium.

Das bedeutet, dass der Katsuta, der Fahrer im Team Toyota Next Generation, bisher nur bei der Safari Rallye Kenia auf einem WRC-Podium gestanden hat, obwohl er in dieser Saison in Portugal um den dritten Platz gekämpft hat, bevor Dani Sordo ihm auf der letzten Etappe die Position weggenommen hat. Latvala glaubt jedoch nicht, dass Katsuta nur eine Affinität zu Afrika hat, und hat seinen Fahrer unterstützt, um sowohl in Estland als auch in Finnland um die Top 3 zu kämpfen.

«Diese Rallye war in der Vergangenheit sehr gut für japanische Fahrer und es scheint, dass sie diese Art von Veranstaltungen mögen», sagte Latvala DirtFish über die Safari. «Ich denke, es ist wichtig für Taka, sein Selbstvertrauen zu stärken, und dann können wir sehen, dass er in Estland schnell sein wird. Er mag Estland, und dann ist es Finnland, also denke ich, dass dies den Selbstvertrauensschub gibt, dass er anfangen kann, um weitere Podestplätze zu kämpfen.»

Katsuta ist in Estland in Form, er lag letztes Jahr auf dem dritten Platz, bevor er aufgeben musste, als Beifahrer Daniel Barritt sich eine Rückenverletzung zuzog. Er hat auch viele Rallyes in Finnland absolviert, insbesondere 2016, als er Teil des Rally Challenge-Programms von Toyota war. Katsuta lebt derzeit auch in Finnland, wo das WRC-Team Toyota Gazoo Racing seinen Sitz hat.

Auf die Frage, ob es später in dieser Saison Veranstaltungen gäbe, bei denen er weitere WRC-Podestplätze anstreben würde, stimmte Katsuta seinem Chef zu und nannte Estland und Finnland als gute Gelegenheiten.

«Ja, die nächste Rallye in Estland und natürlich Finnland ist meine Heimrallye, also werde ich versuchen, so viel wie möglich zu pushen», sagte er. «Natürlich gibt es viel Risiko, aber ich mag diese Art von Risiko, also werde ich versuchen, es zu genießen und gleichzeitig zu pushen, und ja, mal sehen, wo ich sein kann. Aber dieser Kalle Rovanperä, der letztes Jahr seinen ersten Sieg in Estland holte und Elfyn Evans, der letztes Jahr in Finnland gewann, beide sind ziemlich schnell, also muss ich versuchen, so nah wie möglich an ihnen dran zu sein. Aber lustig wird es auf jeden Fall.»