Kenianerin Maxime Wahome möchte in die Junior-WM

Maxine Wahome aus Kenia ist offen für eine Zukunft in der FIA Junior-Weltmeisterschaft, nachdem sie letzten Monat ihre Kategorie bei der Safari Rallye Kenia gewonnen hat.

Die 26-Jährige schrieb Geschichte. Als erste Frau gewann sie überhaupt einen WRC3-Lauf gewann, als sie bei ihrem lokalen Event einen Ford Fiesta Rally3 mit über 20 Minuten Vorsprung zum Sieg steuerte. Es war Wahomes erster Start bei einem Lauf zur FIA-Rallye-Weltmeisterschaft, und obwohl die junge Pilotin noch nie außerhalb Afrikas angetreten ist, bleibt sie offen für einen Einsatz in der All-Fiesta-Juniorenserie.

«Auf jeden Fall ist es etwas, dem ich gerne nachgehen würde», sagte Wahome gegenüber WRC.com. «Kenia war mein erstes Mal in diesem Auto und ich weiß, dass ich mit mehr Übung mehr erreichen kann. Das ist mein Ziel, da muss ich hin. Jedes Mal, wenn ich fahre, egal welches Auto, denke ich immer, dass ich mehr Damen dazu ermutigen möchte, auch in den Sport einzusteigen. Es ist lange her, dass eine Frau an der Spitze des Sports stand, also ist das auch mein weiteres Ziel – es bis dorthin zu schaffen.»

Wahomes Weg in die Welt des Rallyesports war etwas einzigartig. Ihr Vater Jimmy fuhr früher mit einem Subaru Rennen, aber ihre Karriere begann eigentlich auf zwei Rädern.

«Mein Vater hat in den 80er und 90er Jahren an Wettkämpfen teilgenommen und ich wollte es immer tun», erklärte sie. »Ich habe ihn eines Tages gefragt, und er sagte, das Einfachste für mich wäre Motocross. Ich bin elf Jahre lang Motocross gefahren, und dann war es irgendwann an der Zeit, mich zu verändern. Ich bin zum Autocross und Rallycross gekommen, dann bin ich vor einem Jahr mit einem Subaru bei Rallyes gestartet.»