Elfyn Evans nach Test optimistisch für Estland

Elfyn Evans hofft, sein gutes Gefühl aus seinem Test vor der Rallye Estland nächste Woche beim siebten Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) im estnischen Tartu in einen ersten Sieg umzuwandeln.

Der Fahrer von Toyota Gazoo Racing kommt zur siebten WRC-Runde (14. bis 17. Juli) mit dem zweiten Platzes im GR Yaris Rally1 bei der Safari Rallye Kenia als Visitenkarte, jagt aber immer noch seinen ersten Sieg in der Hybrid-Generation der FIA Rallye-Weltmeisterschaft. Der Sieg in Finnland in der vergangenen Saison zeigt die Geschwindigkeit des Walisers auf schnellem Schotter, aber er nimmt nichts als selbstverständlich hin.

«Wir hatten bei allen Rallyes irgendwann starke Leistungen», sagte der Vizechampion. «Wir müssen wirklich ein gutes Ergebnis holen, und darauf konzentrieren wir uns. Wir versuchen, das zu liefern. Wir haben eine großartige Startposition in Estland, wir sind am Ende der Top 6 und das Ziel ist es, nach oben zu kommen und nach dem bestmöglichen Ergebnis zu suchen. Estland war in der Vergangenheit keine Veranstaltung, die uns besonders gut gefallen hat, aber das Gefühl beim Test war ganz in Ordnung, und ich hoffe, wir können das bei der Rallye in etwas Geschwindigkeit umwandeln. Es gibt immer Dinge, die wir verbessern können, und das wird dieses Jahr immer der Fall sein, aber insgesamt war das Gefühl positiv.»

Evans weiter: «Estland und Finnland direkt hintereinander sind die ersten schnellen Rallyes der neuen Saison mit den neuen Autos. Ich denke, wir müssen noch die Stärken aller sehen. Die anderen Teams haben eine große Geschwindigkeit gezeigt und wir können nichts aus der ersten Saisonhälfte als selbstverständlich ansehen.»

«Persönlich hatten wir keinen großartigen Start in das Jahr, es ist an der Zeit, den Kopf zu senken und ein paar Ergebnisse zu erzielen», fügte Evans hinzu, der Sechster in der Meisterschaft, 88 Punkte hinter seinem führenden Teamkollegen Kalle Rovanperä.