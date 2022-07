Jari Huttunen in Finnland im Ford Puma Rally1

Der finnische Youngster Jari Huttunen, FIA WRC3-Champion von 2020, wird sein Rally1-Debüt mit M-Sport bei der Rallye Finnland in einem M-Sport Ford Puma Hybrid Rally1 geben.

Seit Huttunen im November 2021 bei M-Sport Ford World Rally Team ist, hat der Finne bei seinen vier WRC2-Auftritten in einer Fiesta Rally2 einen Sieg und insgesamt drei Podestplätze errungen. Huttunens Aufstieg in die Rally1-Kategorie unterstreicht das Engagement von M-Sport, jungen Fahrern Möglichkeiten auf höchstem Niveau des Sports zu bieten.

Huttunen wird von seinem regulären Beifahrer Mikko Lukka begleitet, der Huttunen zu seinem Erfolg in der WRC3-Meisterschaft 2020 geführt hat. Insgesamt hat Huttunen fünf Siege in den Support-Kategorien WRC2 und WRC3 der Rallye-Weltmeisterschaft errungen. Seinen letzten WRC2-Sieg feierte er bei der ACI Rally Monza, wo er sein Debüt in einer Fiesta Rally2 gab und das Team sofort beeindruckte.

Huttunen hat drei Auftritte in der WRC2-Meisterschaft 2022 für M-Sport absolviert und dabei zwei Podestplätze und zehn WRC2-Bestzeiten errungen. Seine beiden Podestplätze reichten auch für Gesamtpunkte, mit dem neunten Gesamtrang bei der Rallye Schweden und dem zehnten Gesamtrang auf Sardinien.

Vor der Rallye Finnland wird Huttunen einen ganzen Testtag in Estland erhalten, um sich auf das Puma Hybrid Rally1-Auto vorzubereiten und sich an es zu gewöhnen, ein Rallye-Vollblut, mit dem Huttunen seine Geschwindigkeit und sein Talent bei einer der schnellsten Rallyes des Jahres unter Beweis stellen kann. Vor seinem Rally1-Debüt wird Huttunen im Rahmen seiner WRC2-Kampagne in einem Fiesta Rally2 bei der Rallye Estland starten.

Jari Huttunen sagte: «Ich freue mich sehr darauf, meine Heimrallye in einem Puma Rally1 zu fahren, es wird eine tolle Erfahrung und ich freue mich auf die Atmosphäre mit den Fans und allem. Es wird definitiv eine Herausforderung bei einer so schnellen Rallye in einem Auto mit so viel Power, aber ich habe bereits bei der Rally2 ein gutes Gefühl und denke, dass wir dieses Gefühl auf den Puma übertragen werden. Ich habe es wirklich genossen, bei den vergangenen Veranstaltungen mit M-Sport zusammenzuarbeiten, und ich beginne, mich sehr wohl zu fühlen. Das Ziel für das Wochenende wird es sein, vom Auto zu lernen und zu versuchen, mit einem konstanten Tempo einen guten Rhythmus zu halten. Es kann ein kniffliges Ereignis sein, aber ich kenne es ziemlich gut, also wollen wir sehen, was passiert. Ich freue mich sehr über diese Möglichkeit von M-Sport, also wollen wir das Beste daraus machen.»

Richard Millener, Teamchef, M-Sport Ford World Rally Team, meinte: «Ich kann es kaum erwarten, Jari in ein Rally1-Fahrzeug einsteigen zu sehen, und bin sehr stolz darauf, dass er in einem M-Sport Ford Puma Hybrid Rally1 sitzen wird. Wir fördern dieses Jahr eine neue Generation von Autos, während wir in die neue Hybrid-Ära der WRC starten. Daher ist es von größter Bedeutung, dass wir auch einer neuen Generation von Fahrern Möglichkeiten bieten. Darauf ist M-Sport stolz und hat eine lange Geschichte, und wir haben kürzlich mit Pierre-Louis gesehen, wozu frische Talente fähig sind. Jari ist einen ähnlichen Weg gegangen wie Pierre-Louis, wenn man sich ihre Ergebnisse ansieht, und ich bin sicher, dass jeder Jaris Fortschritte genau im Auge behalten wird. Aus Sicht des Teams wird es keine Ziele oder Druck geben, wir wollen einfach sehen, was Jari kann. Für Jari, Mikko und das Team wird es vor allem eine Lernübung sein. Jari wird anfangen zu lernen, was es braucht, um an der Spitze der WRC zu stehen, wir werden wir lernen, was wir tun müssen, um Jari zu unterstützen und zu entwickeln, um ihn an die Spitze zu bringen.»