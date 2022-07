Estland: Vizechampion Evans wieder zurück

Der Vizechampion Elfyn Evans macht nach einem schwachen Saisonstart beim siebten Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft in Estland mit einer starken Leistung sein Ding.

Der Vormittag geht an den Waliser Elfyn Evans: Im Toyota GR Yaris Rally1 markierte er auf allen vier Prüfungen am Freitagvormittag die Bestzeiten und festigte damit seine ab der zweiten Entscheidung übernommene Führung. Evans kam bei der dritten WM-Ausgabe der Rallye Estland vor den Siegern der beiden letzten Jahre in den Mittagsservice in Tartu, der zweitgrößten Stadt in Estland. Nach fünf von 24 ultraschnellen Schotterprüfungen lag er 12,5 Sekunden vor dem Lokalfavoriten Ott Tänak (Hyundai i20 N Rally1), der 2020 die WM-Premiere seiner Heimatrallye gewonnen hatte. Sein Teamkollege Kalle Rovanperä, der sich 2021 mit seinem ersten Triumph in seiner Wahlheimat Estland als mit 20 Jahren jüngster Sieger aller Zeiten in die WM-Chronik festschrieb, rangierte mit einem Rückstand von 18,7 Sekunden auf dem dritten Rang.

«Es ist ein tolles Gefühl, mal wieder vorne zu sein», sagte Evans. «Das Auto marschiert einwandfrei, ich habe großes Vertrauen in das Auto, und das ist wichtig für den Nachmittag. Dann können die Bedingungen ganz anders sein.»

Italien-Sieger und Tabellendritte Tänak meinte: «Wir haben einige Änderungen vorgenommen. Ich fahre schon am Limit, ich muss sehr kämpfen. Ich denke, ich bin noch nicht schnell genug. Wir werden sehen, was nach einem guten Mittagessen dann passiert.»

Der Tabellenführer und Vorjahressieger Rovanperä führte an: «Es gibt nichts Spezielles. Wir machen, was wir können. Wir sind schließlich wieder einmal das erste Auto auf der Piste. Warten wir ab, was am Nachmittag passiert.»

Etwas knapper geht es beim Duell um den vierten Platz zu. Den konnte Thierry Neuville im Hyundai i20 N Rally1 um knapp 2,6 Sekunden vor dem Toyota-Teilzeitarbeiter Esapekka Lappi mit einem Rückstand von 41,9 Sekunden verteidigen. «Ich hätte mich auf der letzten Prüfung in der ersten Kurve fast gedreht. Bei den schmierigen Bedingungen habe ich keinen Grip», merkte der Tabellenzweite Neuville an. «Wir müssen das Fahrwerk etwas weicher machen.»

«Ich hoffe, wir können am Nachmittag den Druck noch erhöhen», war der kurze Kommentag von Lappi.

Der Vorjahreszweite Craig Breen rutschte auf der vierten Prüfung mit seinem Ford Puma Rally1 von der Schotterpiste und blieb als bis dahin Gesamtvierter mit einer beschädigten Lenkung liegen.

Bester M-Sport-Pilot ist auf Rang sechs (+ 1:04,8) Adrien Fourmaux.

Estland bei Red Bull TV:

Die Rallye Estland, siebter Lauf zur Weltmeisterschaft in Tartu, steht am Freitag, 15. Juli, Samstag, 16. Juli, und Sonntag, 17. Juli, jeweils um 22:00 Uhr MESZ mit den täglichen Highlights auf dem Programm von RedBull TV. Zudem ist Red Bull TV rund um die Uhr überall im Internet erreichbar.

Rallye Estland im Live-Streaming bei Servus TV:

Samstag, 16. Juli 2022:

ab 10:00 Uhr MESZ: WP 12 (= 17,08 km)

ab 16:00 Uhr MESZ: WP 16 (= 17,08 km)

Sonntag, 17. Juli 2022:

ab 08:00 Uhr MESZ: WP 21 (= 15,95 km)

ab 13:00 Uhr MESZ: WP 24 Power Stage (= 15,95 km)