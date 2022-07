Estland: Wer stoppt Kalle Rovanperä?

Der finnische Tabellenführer Kalle Rovanperä setzt auch beim siebten Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft in seiner Wahlheimat Estland seine diesjährige etwas unheimliche Erfolgsserie fort

21 Jahre alt ist der Finne Kalle Rovanperä, doch auf den Rallyepisten der Weltmeisterschaft 2022 ist er inzwischen schon ein alter Hase. Mit vier Saisonsiegen bei sechs Rallyes hat Rovanperä, der in der estnischen Hauptstadt Tallinn lebt, seine Tabellenposition stark gefestigt und führt dort souverän schon 65 Punkte vor seinem nächsten Verfolger Thierry Neuville.

Doch der Sohn des einstigen WM-Piloten Harri Rovanperä hat es nicht so mit Ruhe und Ausspanen. Ihm ist trotz seiner scheinbar inneren Ruhe und Cleverness der Nervenkitzel lieber. Das bekamen erneut seine Rivalen bei der siebten Saisonstation in Estland zu spüren. Und Estland ist die zweite Heimat von Rovanperä. Dort nämlich schrieb er im letzten Jahr Geschichte, als er als mit damals 20 Jahren jüngster Sieger aller Zeiten seinen ersten WM-Triumph feierte. Und nun ist er auf Kurs zu seinem siebten Volltreffer.

Nach 13 von 24 ultraschnellen Schotterprüfungen hat er im Toyota GR Yaris Rally1 seine Führung auf 19,1 Sekunden zu seinem Teamkollegen Elfyn Evans, der in der Gesamtwertung 88 Zähler hinter ihm auf P6 rangiert, ausgebaut.

Überflieger Rovanperä: «Wir haben jetzt ein gutes Gefühl im Auto. Am Morgen war ich nicht so wach wie sonst und nicht dort, wo ich sein wollte, aber die letzten beiden Prüfungen waren schön. Das Set-up war etwas besser und ich hatte mehr Grip, also war es schön zu fahren.»

«Es ist schwer zu beurteilen. Es ist ziemlich rutschig hier und der Grip ist sehr wechselhaft», führte Evans an, der am Freitag bis zur letzten Prüfung vorne lag und wegen eines kurzen Ausrutschers ins Gebüsch die Führung und den Tagessieg an Rovanperä abgeben musste.

Der Lokalmatador Ott Tänak darf im Hyundai i20 N Rally1 wohl inzwischen seinen zweiten Heimsieg nach 2020 abschreiben. Sein Rückstand auf Platz drei stieg inzwischen auf 57,6 Sekunden an. «Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das ist diesmal wirklich eine große Herausforderung und das wundert mich etwas, ehrlich gesagt», meinte Tänak, Sieger in diese Jahr auf Sardinien..

Hinter ihm reihte sich mit einem Rückstand von 1:50,1 Minuten sein Teamkollege, der Tabellenzweite Thierry Neuville ein. «Es war für uns eine saubere Schleife, ohne Probleme. Wir wollen durchkommen. Es kann noch viel passieren. Und auf dem Platz, auf dem wir sind, gibt es keinen Grund zu pushen», sagte Neuville.

Estland bei Red Bull TV:

Die Rallye Estland, siebter Lauf zur Weltmeisterschaft in Tartu, steht am Freitag, 15. Juli, Samstag, 16. Juli, und Sonntag, 17. Juli, jeweils um 22:00 Uhr MESZ mit den täglichen Highlights auf dem Programm von RedBull TV. Zudem ist Red Bull TV rund um die Uhr überall im Internet erreichbar.

Rallye Estland im Live-Streaming bei Servus TV:

Samstag, 16. Juli 2022:

ab 10:00 Uhr MESZ: WP 12 (= 17,08 km)

ab 16:00 Uhr MESZ: WP 16 (= 17,08 km)

Sonntag, 17. Juli 2022:

ab 08:00 Uhr MESZ: WP 21 (= 15,95 km)

ab 13:00 Uhr MESZ: WP 24 Power Stage (= 15,95 km)