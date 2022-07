Estland/Shakedown: Neuville setzt erstes Zeichen

Der Tabellenzweite Thierry Neuville hat im Hyundai i20 N Rally1 beim Shakedown der Rallye Estland, der siebten Saisonstation der Weltmeisterschaft (WRC), ein erstes Zeichen gesetzt.

Thierry Neuville hat auf der 6,23 km langen Schotterpiste des Shakedowns zum siebten Lauf der Weltmeisterschaft in Estland mit der schnellsten Zeit von 2:54,0 Minuten ein erstes Zeichen gesetzt. «Ich lüge nicht, wenn ich sage, es ist nicht meine Lieblingsveranstaltung. Die nächsten beiden Rallyes sind für uns sehr schwierig, aber wir werden unser Bestes geben», sagte Neuville. «Es ist nicht einfach, mit dem Regen zu beginnen, aber wir werden versuchen, daran zu arbeiten und ein gutes Vertrauen für den Beginn der Rallye schaffen.»

Um vier Zehntelsekunden ließ er den Vorjahressieger und Tabellenführer Kalle Rovanperä im Toyota GR Yaris Rally1 hinter sich. Der 21 Jahre Finne hofft auf seinen möglichen fünften Saisonsieg, meinte aber: «Hoffentlich hilft uns der Regen an diesem Wochenende ein bisschen. Sicher sind alle Orte mit losem Schotter ziemlich rutschig, besonders mit dem Regen - aber wir sehen morgen, wie es dann ist.» Am Donnerstag hat es in Estland etwas geregnet.

Der Lokalfavorit Ott Tänak, 2020 Sieger bei der WM-Premiere seines Heimspiels, reihte sich sechs Zehntelsekunden hinter seinem Teamkollegen auf der dritten Position in der inoffiziellen Zeitenliste ein. Tänak führte an: «Im Moment scheint es, als würde das Wetter uns auch gut unterstützen! Alles fühlt sich in Ordnung an, also ist es gut.»

Gut war das Ende des Shakedowns für den Japaner Takamoto Katsuta bestimmt nicht. Nach der P7 im dritten Durchgang rollte er sich mit seinem Toyota GR Yaris Rally1. Den Mechanikern bleiben nur ein paar Stunden für eine Reparatur bis zum Start um 17:30 Uhr MESZ in Tartu. Um 19:38 Uhr MESZ beginnt in dem nur 1,66 km kurzen Zuschauerkurs bei Tartu der sportliche Teil der drittens WM-Auflage der Rallye Estland, die über 1.484 Gesamtkilometer und 24 Prüfungen (= 314,26 km) führt und am Sonntag gegen 16:00 Uhr in Tartu endet.

Estland bei Red Bull TV:

Die Rallye Estland, siebter Lauf zur Weltmeisterschaft in Tartu, steht am Freitag, 15. Juli, Samstag, 16. Juli, und Sonntag, 17. Julii, jeweils um 22:00 Uhr MESZ mit den täglichen Highlights auf dem Programm von RedBull TV. Zudem ist Red Bull TV rund um die Uhr überall im Internet erreichbar.

Rallye Estland im Live-Streaming bei Servus TV:

Samstag, 16. Juli 2022:

ab 10:00 Uhr MESZ: WP 12 (= 17,08 km)

ab 16:00 Uhr MESZ: WP 16 (= 17,08 km)

Sonntag, 17. Juli 2022:

ab 08:00 Uhr MESZ: WP 21 (= 15,95 km)

ab 13:00 Uhr MESZ: WP 24 Power Stage (= 15,95 km)

Inoffizielle Shakedown-Zeiten (6,23 km) Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai 2:54,0 2 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota 2:54,4 3 Tänak/Järveoja (EE), Hyundai 2:55,0 4 Evans/Martin (GB), Toyota 2:55,8 6 Solberg/Edmonson (S/GB), Hyundai 2:56,1 7 Lappi/Ferm (FIN), Toyota 2:56,2 7 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota 2:56,7 8 Breen/Nagle (IRL), Ford 2:56,7 9 Greensmith/Andersson (GB/S), Ford 2:57,1 10 Loubet/Landais (F), Ford 2:57,3

Fahrer-WM Stand nach 6 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 145 2 Thierry Neuville (B), Hyundai 80 3 Ott Tänak (EE), Hyundai 62 4 Takamoto Katsuta (J), Toyota 62 5 Craig Breen (GB), Ford 60 6 Elfyn Evans (GB), Toyota 57 7 Sébastien Loeb (F), Ford 35 8 Sébastien Ogier (F), Toyota 34 9 Dani Sordo (E), Hyundai 34 10 Gus Greensmith (GB), Ford 28