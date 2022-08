Durch schöne Landschaften nach Paderborn

Das Revival 2022 der Olympia-Rallye’72 entwickelt sich immer mehr zu einer Versammlung der strahlenden Gesichter. Die landschaftlich wunderschönen Strecken führten auch durch den Harz.

Dort wurde durch Aufforstungen die Klimaneutralität der Oldtimer-Rallye sichergestellt. Neben den schönen Strecken freuten sich die Teams auch über die anspruchsvollen Aufgabenstellungen. Die zahlreichen Zuschauer entlang der Strecke und bei den Stopps strahlten ob des einmalig vielfältigen Starterfeldes. Regelrechte Volksfeststimmung herrschte bei der Mittagspause im PS.Speicher in Einbeck, dem Espressostopp im Barockhafen von Bad Karlshafen und nicht zuletzt bei der Ankunft im Etappenziel am historischen Rathaus in Paderborn.

Ein besonderes Erlebnis hatte Walter Röhrl im PS.Speicher in Einbeck. Stifter Karl-Heinz Rehkopf ‚schenkte‘ dem Doppelweltmeister eine Fahrstunde im ältesten straßenzugelassenen Fahrzeug Deutschlands, der fast 130 Jahre alten Motorkutsche Benz Victoria Nr. 99 von 1894. Nach der ‚Fahrstunde‘, die der lange Regensburger bravourös meisterte, sagte Röhrl: «Diese Rallye ist toll, für mich ist sie der Rahmen für den damaligen Wendepunkt in meinem Leben zum Profisportler. Nachdem ich anschließend in der gesamten Welt unterwegs war, lerne ich jetzt sehr schöne Regionen von Deutschland kennen, die ich bislang noch nicht gesehen habe. Es ist wohltuend, von allen Seiten so viel Zuneigung zu genießen. Hier im Norden habe ich bislang nur in strahlende Gesichter geschaut und es gab keinerlei Abneigung.

Für Röhrl gab es im Etappenziel eine weitere Überraschung. Auf die Bitte der Stadt Paderborn durch den ersten stellvertretenden Bürgermeister Dietrich Honervogt trug sich der Rallyefahrer des Jahrhunderts in das goldene Buch der Stadt ein.

Und das sagen die Teilnehmer:

Wolfgang Schröder / Klaus D. Hens, BMW 2002 ti Gr. 2 Werksauto Replika, Baujahr

1972, Klasse 1:

«Gestern ist uns die Bremse festgegangen und in der Folge haben wir ein Rad verloren. Dank der Ausleihe des passenden Ersatzteils durch ein anderes Team konnten wir das über Nacht wieder reparieren. Es ist unser erster gemeinsamer Einsatz bei einer Oldtimer-Rallye, es wird von Prüfung zu Prüfung besser. Bei uns steht aber der Spaßfaktor ganz vorne. Begeistert sind wir von den Zuschauern an der Strecke, sogar die Kinder jubeln.»

Hermann Tomczyk / Günther Holzer, Opel Kadett Rallye, Baujahr 1971, Klasse 1:

«Wir haben viel Spaß im Auto, auch wenn die Aufgaben nur sehr durchwachsen gelingen.» Co Günter Holzer ergänzt: «Für mich als Co aus dem Rallyesport ist diese Arbeit als Beifahrer im Gleichmäßigkeitssport neu und eine ganz spezielle Technik. Das führt auch zu Überforderungen. Aber Isolde (Holderied) hatte mich schon im Vorfeld gewarnt, dass dies Art von Veranstaltungen sehr speziell und herausfordernd sind.»

Christian Schmidt / Toni Schmidt, sms Historic, Hainbach, Schotten Ascona, Baujahr

1971, Klasse 2. Konrad Schmidt als Vater seiner Söhne und Rainhard Hainbach als Erbauer des Einsatzgerätes fahren Service für die beiden Jungs. Konrad Schmidt erklärt:

«Das ist einfach nur genial. Reinhard und ich schwelgen den ganzen Tag in Erinnerungen. Die Servicearbeiten für meine Söhne sind dabei fast Nebensache. Und so viel Zeitgeist aus der gesamten Rallye-Geschichte kann man nur hier erleben.»

Axel Prym / Andrea Prym, Fine Arte Rallye Team, Porsche 912, Baujahr 1966, Klasse 1:

«Wir fahren durch tolle Städte, aber für einen Teil der Autos ist das ständige Stop and go an den Ampeln nicht optimal. Die Aufgaben sind richtig schön schwierig.»

Peter Schuler / Yannic Wilkin, KÜS Motorsport, Porsche 911 S/T 2,5, Baujahr 1972, Klasse 1:

«Ein genialer Tag mit wunderschönen Strecken. Die Begrüßung durch die Fans ist sensationell. Bei einer solchen Veranstaltung habe ich noch nie so viele Fans gesehen. Ein großes Lob an die Organisatoren.»

Andreas Striegel / Thomas Stanschus, MSC Ramberg, VW 1302 S Salzburg, Baujahr 1971, Klasse 1:

«Die geheime WP im Wald auf Schotter war einfach nur genial.»

Ingo Buck / Janik Buck, Automobilclub von Lübeck e.V. im ADAC, Ford Taunus 20 M Coupé, Baujahr 1967, Klasse 1:

«Das waren heute anspruchsvolle Prüfungen, cool, aber auch hart. Echt geile Strecken. Zudem sind die Bordbücher genial.»

Michael Bartholemy / Noah Bartholemy, Zebulon Classic Rallye Team, Ford Escort RS 2000, Baujahr 1974, Klasse 2:

«Das war heute ein toller Tag. Die Streckenführung war flüssiger als gestern, so macht es richtig Spaß»

Dieter Klaiber / Tina Waldmann, Klaiber Automobile Öhringen GmbH, Alfa Romeo Giuia Nuova, Baujahr 1974, Klasse 2:

«Wir sind begeistert von den Menschen an der Strecke, das haben wir so noch nie erlebt.»

Franz-Josef Roth / Thomas Roth, DMI Racing Team / AC Main-Tauber, Opel Ascona B, Baujahr 1978, Klasse 2:

«Es passt, es macht Spaß und dabei ist es noch sehr herausfordernd.»

Wolfgang Heinz / Guido Horsch, Ford Escort RS 2000 MK ll, Baujahr 1979, Klasse 2:

«Schöne Strecken, sportlich anspruchsvolle Prüfungen, da wird einem nie langweilig. Wir kannten diese tolle Gegend hier im Norden bislang noch nicht, endlich können wir sie mal live erleben. Und eine Veranstaltung mit acht verschiedenen Hotels in einer Woche, das gab es bei uns bislang auch noch nicht.»

Und so geht es weiter:

Tag 4 (Donnerstag, 11.08.2022) – 483 km – 8 WPs

Köln – Gemünden – Kaiserslautern – Speyer (längste Etappe)

Tag 5 (Freitag, 12.08.2022) – 425 km – 8 WPs

Speyer – Hockenheim – Neckarsulm – Gunzenhausen – Greding – Regensburg

Tag 6 (Samstag, 13.08.2022) – 317 km – 9 WPs

Regensburg – Konzell – Grün – Plattling – Pilsting – Landshut – München

www.olympiarallye72.com.

Zeitplan – Donnerstag, 11. August 2022 (jeweils 1. Fahzeug):

Köln – Speyer (446 km)

06:31: Köln / Motorworld

06:52: Ausfahrt Gluel

07:20: Mechernich

08:06: Zingsheim

08:14: Tondorf

08:33: Ahrdorf

08:34: WP 25

08:48: Dankerath

09:03: Beinhausen

09:06: WP 26

09:11: Darscheid

09:19: Daun

09:42: Mehren

09:54: Gillenfeld

10:05: Lutzerath

10:21: Bad Bertrich

10:36: Reil

10:50: Zell / Mosel

11:01: WP 27

11:23: Heinzenbach

11:41: Tiefenbach

11:51: WP 28

11:59: Pferdsfeld

12:59: WP 29

13:21: Schloßböckelheim

13:58: Reiffelbach

14:16: WP 30

14:33: Gehrweiler

14:52: Otterbach

15:03: Kaiserslautern

15:32: WP 3115:35: Waldleinigen1

5:41: WP 32

16:19: Maikammer-Alsterweiler

16:24: Edenkoben

16:41: WP 33

17:02: Altdorf

17:39: Speyer

17:56: WP 34

