Ypern: Neuville will seinen ersten Hybrid-Sieg

Der Belgier Thierry Neuville versucht im Hyundai i20 Rally1 Hybrid, die heimische Krone beim neunten Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft auf der Suche nach seinem ersten Saisonsieg zu verteidigen.

Thierry Neuville strebt seinen allerersten Sieg in der Hybrid-Ära der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) an, wenn die Serie bei der Rallye Ypern (18. – 21. August) auf seinen Heimatstraßen auf Asphalt zurückkehrt. Vor zwölf Monaten besiegelte der Hyundai Motorsport-Fahrer einen emotionalen Sieg, nachdem er beim belgischen WRC-Debüt seit dem Eröffnungstag geführt hatte. Im Gegensatz dazu war die Saison 2022 von Neuville von Enttäuschungen geprägt, mit zwei Podestplätzen zu Beginn des Jahres, seinen bisher besten Ergebnissen.

Der 34-jährige geht mit 95 Punkten Rückstand auf den souverän führenden Toyota-Piloten Kalle Rovanperä als Dritter in diese neunte Runde. Wenn es jemals einen Ort geben sollte, an dem er versuchen konnte, diese Lücke zu schließen, dann hier. Der Ostbelgier Neuville ist in Flandern bislang sieben Mal gestartet und hat von allen Top-Level-Fahrern die meiste Ypern-Erfahrung. Er weiß genau, was es braucht, um auf Flanderns engen Feldwegen, die das dreitägige Programm ausmachen, schnell zu sein.

Die Prüfungen sind mit engen Kurven übersät und von Entwässerungsgräben und Telegrafenmasten gesäumt. Große Einschnitte in Kurven bedeuten, dass Schlamm und Geröll auf den Asphalt geschleudert werden, was die Bedingungen zunehmend schmieriger und schwieriger macht.

«Das ist wahrscheinlich das Event, auf das wir uns in dieser Saison am meisten freuen», gab Neuville zu. «Ich habe gute Erinnerungen hier und kann es kaum erwarten, wieder zurück zu sein. Nach einer Reihe kniffliger Schotterrallyes fahren wir endlich wieder nach Asphalt und hoffen, auf die Siegerstraße zurückzukehren. Es gibt nur ein Ziel: den Sieg aus dem Vorjahr zu wiederholen.»

Neuville wird in Hyundais i20 N-Kader vom Sieger der Secto Rally Finland, Ott Tänak, und dem schwedischen Youngster Oliver Solberg unterstützt, das Trio, das darauf aus ist, die 88-Punkte-Führung in der Herstellerwertung von Toyota Gazoo Racing zu reduzieren.

Rovanperä wird von den GR Yaris-Kollegen Elfyn Evans und Esapekka Lappi unterstützt. Mit fünf Siegen bei acht Starts ist der Finne auf gutem Weg, der jüngste WRC-Champion der Geschichte zu werden. Er könnte den Titel diese Woche besiegeln, aber es ist unwahrscheinlich. Selbst wenn Rovanperä die Rallye und die Wolf Power Stage gewinnt, ist er darauf angewiesen, dass sowohl Tänak als auch Neuville so gut wie nichts erzielen. Aber, nichts ist unmöglich…

«Ich fühle mich gut, nach Belgien zu gehen», sagte der 21-Jährige. »Wenn es trocken ist, haben wir letztes Jahr gesehen, dass es für die ersten Autos etwas staubig sein kann, aber wenn es nass ist, sollte es für uns perfekt sein, wenn wir die Ersten auf der Straße sind.»

Der frühere Ypern-Sieger Craig Breen führt neben Gus Greensmith und Adrien Fourmaux die Führung von M-Sport Ford an. Die drei werden Puma-Autos mit Hybridantrieb fahren.

Die Action beginnt am Freitagmorgen und die Teilnehmer bewältigen 20 Prüfungen mit einer Länge von 281,58 km, bevor sie am Sonntagnachmittag ins Ziel kommen. Einen Abstecher nach Spa-Francorchamps wie 2021 gibt es diesmal nicht.

Ypern auf Red Bull TV

Die Rallye Ypern Belgien neunter Lauf zur Weltmeisterschaft in Ypern, steht am Freitag, 19. August, Samstag, 20. August, und Sonntag, 21. August, jeweils um 22:00 Uhr MESZ mit den täglichen Highlights auf dem Programm von Red Bull TV. Zudem ist Red Bull TV rund um die Uhr überall im Internet erreichbar.

Rallye Ypern Belgien auf Servus TV:

Samstag, 20, August 2022:

Ab 11:00 Uhr: WP 10 Dikkebus 1 (14,29 km)

Ab 16:00 Uhr: WP 14 Dikkebus 2 (14,29 km)

Sonntag, 21. August 2022.

Ab 09:30 Uhr: WP 18 Kemmelberg 1 (13,31 km)

AB 13:00 Uhr: WP 20 Kemmelberg 2 – Power Stage (13,31 km)

Videos von der WM-Saison 2022 auf Servus TV

Fahrer-WM Stand nach 8 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 198 2 Ott Tänak (EE), Hyundai 104 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 103 4 Elfyn Evans (GB), Toyota 94 5 Takamoto Katsuta (J), Toyota 81 6 Craig Breen (GB), Ford 64 7 Esapekka Lappi (FIN), Toyota 42 8 Sébastien Loeb (F), Ford 35 9 Sébastien Ogier (F), Toyota 34 10 Dani Sordo (E), Hyundai 34 11 Gus Greensmith (GB), Ford 34