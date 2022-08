Ypern: Neuville mit Bestzeit im Heim-Shakedown

Vorjahressieger Thierry Neuville hat im Shakedown seines Heimspiels in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC), der neunten Saisonrunde in belgischen Ypern, mit der Bestzeit den Willen auf seinen ersten Hybrid-Sieg angedeutet

Thierry Neuville machte im Hyundai i20 N Rally1 beim Shakedown der Rallye Ypern, dem neunten Saisonlauf, eine klare Ansage: Den Sieg von 2021 beim zweiten Auftritt des belgischen Asphalt-Klassikers im Rallye-Oberhaus zu wiederholen. Er setzte auf der 7,34 km langen Asphalt-Teststrecke mit 3:44,4 Minuten die inoffizielle Bestzeit, sechs Zehntelsekunden vor dem souveränen WM-Tabellenführer Kalle Rovanperä im Toyota GR Yaris Rally1 und 1,4 Sekunden vor seinem 20 Jahre alten Teamkollegen Oliver Solberg, der sich die Zeit von 3:45,7 Minuten mit Elfyn Evans im zweiten Toyota teilt.

«Ich denke, das wird kein einfaches Wochenende», merkte der Lokalfavorit Neuville an. «Wir hatten in Shakedown wechselnde Bedingungen, das können wir auch am Wochenende erwarten.»

«Natürlich bin ich hier, um zu gewinnen, wir werden sehen, was sich am Wochenende tut», sagte Rovanperä, der in Kroatien die erste Asphalt-Rallye des Jahres gewonnen hatte.

«Finnland ist vergessen, jetzt schauen wir wieder nach vorne. Ich gestehe, für mich ist es auf Asphalt nicht so einfach. Warten wir ab», meinte Solberg junior.

Die Rallye wird am Freitag, 19. August 2022, um 09:35 Uhr auf dem großen Markt in Ypern gestartet und endet dort am Sonntag, 21. August 2022, und 15:00 Uhr nach «nur» 687 Gesamtkilometern und 20 Prüfungen (= 281,58 km). Am Freitag stehen acht Entscheidungen über 97,02 Bestkilometer an.

Ypern auf Red Bull TV

Die Rallye Ypern Belgien neunter Lauf zur Weltmeisterschaft in Ypern, steht am Freitag, 19. August, Samstag, 20. August, und Sonntag, 21. August, jeweils um 22:00 Uhr MESZ mit den täglichen Highlights auf dem Programm von Red Bull TV. Zudem ist Red Bull TV rund um die Uhr überall im Internet erreichbar.

Rallye Ypern Belgien auf Servus TV:

Samstag, 20, August 2022:

Ab 11:00 Uhr: WP 10 Dikkebus 1 (14,29 km)

Ab 16:00 Uhr: WP 14 Dikkebus 2 (14,29 km)

Sonntag, 21. August 2022.

Ab 09:30 Uhr: WP 18 Kemmelberg 1 (13,31 km)

AB 13:00 Uhr: WP 20 Kemmelberg 2 – Power Stage (13,31 km)

Inoffizielle Shakedown-Zeiten (7,34 km) Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai 3:44,4 2 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota 3:45,0 3 Solberg/Edmonson (S/GB), Hyundai 3:45,7 4 Evans/Martin (GB), Toyota 3:45,7 5 Breen/Nagle (IRL), Ford 3:46,0 6 Lappi/Ferm (FIN), Toyota 3:46,1 7 Fourmaux/Coria (F), Ford 3:46,6 8 Tänak/Järveoja (EE), Hyundai 3:46,8 9 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota 3:48,4 10 Greens,ith/Andersson (GB/S), For 3:50,0

Fahrer-WM Stand nach 8 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 198 2 Ott Tänak (EE), Hyundai 104 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 103 4 Elfyn Evans (GB), Toyota 94 5 Takamoto Katsuta (J), Toyota 81 6 Craig Breen (GB), Ford 64 7 Esapekka Lappi (FIN), Toyota 42 8 Sébastien Loeb (F), Ford 35 9 Sébastien Ogier (F), Toyota 34 10 Dani Sordo (E), Hyundai 34 11 Gus Greensmith (GB), Ford 34