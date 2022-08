Ypern: WM-Leader Rovanperä nach Führung ausgeschieden

Für den souveränen Tabellenführer Kalle Rovanperä ist der neunte Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft im belgischen Ypern vorerst spektakulär beendet, als Führender überschlug sich der fünffache Saisonsieger und schied aus.

Kaum hatte der Tabellenführer Kalle Rovanperä bei der zweiten Asphaltrallye des Jahres im belgischen Ypern die Führung übernommen, als er sich mit seinem Toyota GR Yaris Rally1 auf der zweiten Prüfung mehrfach überschlug und ausschied. Er und sein Beifahrer Jonne Halttunen sind okay, der Toyota aber ist sehr stark beschädigt.

Nach 9,2 km in der zweiten Asphaltentscheidung war der fünffache Saisonsieger in einer Linkskurve mit seinem Toyota zu weit nach außen gekommen und rutschte in einen der zahlreichen Gräben am Straßenrand. Dort traf er eine Tonne und rollte sich aus der Rallye.Rovanperä hatte in Kroatien die erste Asphaltrallye der saison gewonnen.

Die Führung wechselte zu seinem Teamkollegen Elfyn Evans, der aber bei starkem Regen nur 1,2 Sekunden vor dem Finnland-Sieger Ott Tänak im Hyundai i20 N Rally1 lag.

«Es ist nicht schlecht in Bezug auf das Vertrauen, das im Augenblick in das Auto habe», sagte der neue Leader Evans. «Um ehrlich zu sein, habe ich das Gefühl, dass noch mehr kommen kann. Vielleicht waren wir ein bisschen mehr auf der sicheren Seite.»

Ein Reifenschaden verhinderte die Führung für Tänak: «Wir hatten auf den letzten sechs Kilometern einen Reifenschaden. Wir wollten nur noch durchkommen.»

Nach seinem Dreher auf der ersten Entscheidung seines WM-Heimspiels konnte sich der Vorjahressieger Thierry Neuville im Hyundai i20 N Rally1 auf den dritten Rang (+ 7,8) zurückkämpfen. «Ich fühle mich im Moment überhaupt nicht wohl. Die letzte Prüfung war sehr holprig und ich hatte kein Selbstvertrauen. Ich hatte aber einen sauberen Lauf, ohne zu stark zu pushen, aber wir müssen am Auto arbeiten», führte Neuville an.

6,3 Sekunden hinter ihm reihte sich der Finnland-Dritte Esapekka Lappi im zweiten Toyota GR Yaris Rally1 ein, vor dem Ford Puma-Trio mit Adrien Fourmaux (+ 16,2), Craig Breen (+ 19,2) und Gus Greensmith (+ 23,4).

Ypern auf Red Bull TV

Die Rallye Ypern Belgien neunter Lauf zur Weltmeisterschaft in Ypern, steht am Freitag, 19. August, Samstag, 20. August, und Sonntag, 21. August, jeweils um 22:00 Uhr MESZ mit den täglichen Highlights auf dem Programm von Red Bull TV. Zudem ist Red Bull TV rund um die Uhr überall im Internet erreichbar.

Rallye Ypern Belgien auf Servus TV:

Samstag, 20, August 2022:

Ab 11:00 Uhr: WP 10 Dikkebus 1 (14,29 km)

Ab 16:00 Uhr: WP 14 Dikkebus 2 (14,29 km)

Sonntag, 21. August 2022.

Ab 09:30 Uhr: WP 18 Kemmelberg 1 (13,31 km)

AB 13:00 Uhr: WP 20 Kemmelberg 2 – Power Stage (13,31 km)