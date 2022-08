Belgien: Neuville patzt, Tänak führt

Welch eine Tragik für Thierry Neuville bei seinem Heimspiel in der Rallye-Weltmeisterschaft in Ypern, der erneut führende Vorjahressieger überschlägt sich kurz vor dem Tagesziel, Kollege Ott Tänak übernimmt die Führung.

Die tückischen engen Asphaltstraßen in Flandern und besonders die vielen Straßengräben, die keinen Fehler verzeihen, haben bei der zweiten Austragung der Rallye Ypern als Lauf zur Weltmeisterschaft für ein eher tragisches Kuriosum gesorgt. Die drei Teams des letztjährigen Podiums mussten sich mittels einer Rolle oder mehrfachen Saltos aus der Rallye unter Einhaltung einer reversen Reihenfolge verabschieden. Den Anfang machte auf der zweiten Entscheidung am Freitagmorgen der Vorjahresdritte und aktuelle souveräne Tabellenführer Kalle Rovanperä, der sich als Leader mit seinem Toyota GR Yaris überschlag. Es folgte am Samstagvormittag auf der zehnten Prüfung der letztjährige Zweite Craig Breen, der sich als Gesamtfünfter mit seinem Ford Puma ebenfalls mit einem Salto im Straßengraben verabschiedete. Etwas tragischer war der Ausfall des erneut führenden Vorjahressieger Thierry Neuville. Beim Untersteuern seines Hyundai i20 N Rally1 landete auch er in einem der vielen Gräben und rollte sich. Zuschauer brachten zwar den Hyundai auf die Asphaltpiste zurück, doch 100 Meter später gab Neuville enttäuscht auf.

Nach 16 der insgesamt 20 Asphaltprüfungen lag der neue Führende Ott Tänak, der vor zwei Wochen im Hyundai i20 n Rally1 in Finnland seinen zweiten Saisonsieg feierte und so auf den zweiten Tabellenrang aufstieg, 8,2 Sekunden vor Elfyn Evans und schon 1:00,8 Minuten vor dem Finnland-Dritten Esapekka Lappi, beide im Toyota GR Yaris Rally1.

Der Tagessieger Tänak fühlte sich in seiner Rolle als Leader nicht so recht wohl: «Ich weiß es nicht wirklich, was ich sagen soll. Es ist eine Schande, was passiert ist, aber ich denke, wir sollten im Team nicht gegen einander kämpfen, wir sollten gegen andere kämpfen. Ich weiß nicht, was er dachte, als er sagte: ‚ich habe kein Problem’.»

Evans meinte: «Es fühlte sich gut an. Mein Lauf war okay, um ehrlich zu sein. Ott geht es offensichtlich gut, aber es ist immer noch nah. Wir versuchen alles, was wir können, und das werden wir weiter tun.»

Lappi äußerte sich etwas vorsichtig: «Es ist noch ein langer Weg vor uns! Wie wir vorhin gesehen haben, ist er so einfach, Fehler zu machen. Ich kann noch nicht glücklich sein, ich möchte die Rallye in einer ganz anderen Weise beenden.»

Sein bisher bestes Tagesergebnis 2022 holte der 20 Jahre alte Oliver Solberg, der sich im dritten offiziellen Hyundai noch auf den vierten Rang (+ 2:51,6) vorkämpfte und dabei Adrien Fourmaux im besten Ford Puma Rally1 um 14,2 Sekunden auf den fünften Platz verdrängte. Um 2:33,4 Minuten zu Fourmaux abgeschlagen nahm der Toyota-Pilot Takamoto Katsuta seinen fast schon gewohnten sechsten Platz ein.

Wieder Pech für M-Sport Ford

Das Team von M-Sport Ford scheint wohl in jeder Rallye das Pech magisch anzuziehen. Auf der zehnten Prüfung, der zweiten der acht Entscheidungen am Samstag, verlor der Vorjahreszweite und Gesamtfünfte Craig Breen seinen Ford Pumas Rally1 und landete rechts in einem der vielen Gräben. Es folgte ein zweifacher Überschlag, nach dem der Puma auf dem Dach liegen blieb. Das kurze Feuer aber konnte schnell gelöscht werden. Breen und sein Stammbeifahrer Paul Nagle kamen mit viel Wut im Bauch unverletzt davon. Dort musste der Gesamtsechste Gus Greensmith ein Rad wechseln. Auf der nächsten Entscheidung schlug er hinten links an. Wegen beider Aktionen verlor er viel Zeit und wurde am Tagesende auf dem 20. Platz (+ 18:00,1) geführt. Der Retter der Blauen war diesmal Adrien Fourmaux, der nur 40 Kilometer von seinem französischen Heimatort Seclin entfernt den sechsten Tagesplatz (+ 3:05,9) erreichte.

In der WRC2-Kategorie jagt Andreas Mikkelsen im Skoda Fabia Rally2 auf dem Weg zur erfolgreichen Titelverteidigung den in der Belgischen Meisterschaft führenden Sébastien Lefebvre im Citroën C3 Rally3. Noch lag er 25,7 Sekunden hinter Lefebre.

Die einzige deutsche Delegation Armin Kremer und Timo Gottschalk schlug sich im Skoda Fabia Rally2 tapfer und belegte den 17. Gesamtplatz.

