Achtfach-Champion Ogier in Neuseeland wieder dabei

Der achtmalige Rallye-Champion und Noch-Titelverteidiger Sébastien Ogier wird im Rahmen seines selbst gewählten Kurzprogramms 2022 beim elften Lauf zur Weltmeisterschaft (WRC) in Neuseeland wieder starten.

Sébastien Ogier wird bei der Rallye Neuseeland, dem drittletzten Lauf vom 30. September bis 02. Oktober 2022, in die Rallye-Weltmeisterschaft zurückkehren, sein erster Start seit der Safari Rallye Kenia im Juni. Es ist in diesem Jahr nach Monte Carlo, Portugal und Kenia sein vierter Start im Toyota GR Yaris Rally1.

Der amtierende Weltmeister Ogier hat seine Rallye-Verpflichtungen in dieser Saison zurückgefahren, da er sich auf das Familienleben und ein neues Abenteuer im Langstreckenrennsport konzentriert. Aber er hat seinen Fuß in der WRC-Tür behalten und fährt ausgewählte Runden in einem Toyota GR Yaris Rally1, den sich mit dem neuen Beifahrer Benjamin Veillas teilt. Sein Vertreter bei den anderen Rallyes ist Esapekka Lappi.

Es war jedoch eine etwas frustrierende Saison in einem Rallyeauto für den achtmaligen Weltmeister, der fast die Rallye Monte Carlo gewonnen hätte, aber einen Reifenschaden hatte, bei der Rallye Portugal von der Straße abkam und in Kenia nach einer weiteren Reifenpanne Vierter wurde.

Die Rallye Neuseeland auf der anderen Seite der Erdkugel ist eine der wenigen WRC-Veranstaltungen, die Ogier noch nie gewonnen hat, obwohl er es 2010 beinahe geschafft hätte. Also will er das dieses Jahr korrigieren.

«Die Rallye Neuseeland stand ganz oben auf der Liste der Rallyes, die ich dieses Jahr machen wollte», sagte 54-fache Gesamtsieger Ogier. «Ich bin diese Rallye bisher nur einmal gefahren. Die Rallye selbst ist sehr schön, Ihre Straßen gehören zu den besten in der Welt des Rallyesports und ich bin verliebt in die vielfältige und schöne Natur des Landes.»

Der Wahlschweizer weiter: «Es war schwer, 2010 zurückzublicken, weil ich meinem ersten Sieg hinterherjagte. Es ist immer ein sehr wichtiger Schritt in meiner Karriere. Ich hatte Glück, dass ich drei Wochen später meinen ersten Sieg bei der Rallye Portugal hatte, sodass ich nicht allzu lange warten musste. Es gibt noch einige unerledigte Dinge in Neuseeland, und das ist ein weiterer Grund, zurückzukommen. Auch wenn ich nicht Vollzeit an Wettkämpfen teilnehme, erwarte ich, wettbewerbsfähig zu sein und in Zukunft hoffentlich noch mehr Siege zu feiern.»

Was Ogier wohl damit meint….