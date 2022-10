Spanien: Toyota peilt erfolgreiche Titelverteidigung

Das Toyota Gazoo Racing World Rally Team reist zum vorletzten Lauf der Saison 2022 nach Spanien mit dem Ziel, dort nach dem Fahrer-Titel von Kalle Rovanperä den Herstellertitel vorzeitig zu gewinnen.

Das Team hat einen Vorsprung von 81 Punkten in der Herstellerwertung, wobei maximal 52 Punkte pro Rallye aus den letzten beiden Läufen zur Verfügung stehen. Das bedeutet, dass ein Ergebnis von 23 Punkten in Spanien, was einem Podiumsplatz und einem anderen unter den ersten sechs entspricht, ausreichen würde, um den Titel vor dem Finale in Japan erfolgreich zu verteidigen.

Neben Rovanperä wird das Team in Spanien wie gewohnt von Elfyn Evans, der vor einem Jahr Zweiter bei der Asphaltveranstaltung wurde, sowie Sébastien Ogier, einem dreifachen früheren Sieger der Rallye, unterstützt. Takamoto Katsuta macht seinen fünften Start in Spanien, seinen dritten auf höchstem Rallye-Niveau, im Team TGR WRT Next Generation.

Die Drehscheibe der Rallye Spanien ist wieder in Salou an der Costa Daurada rund eine Stunde südlich von Barcelona. Nach zehn Ausgaben als Veranstaltung mit gemischten Oberflächen wurde die Rallye im vergangenen Jahr wieder ausschließlich auf den glatten Asphaltstraßen der Region Katalonien ausgetragen, für die die Veranstaltung am bekanntesten ist.

Ein Großteil der Route ist ähnlich wie im letzten Jahr, aber die Rallye beginnt mit zwei neuen Prüfungen direkt nördlich von Salou. Zwei bekanntere Klassiker schließen eine Schleife von vier Entscheidungen ab, die am Nachmittag nach dem Service wiederholt werden. Der Samstag ist fast identisch mit den Vorjahren, mit einem Trio von Prüfungen im Nordosten, die zweimal gefahren werden, gefolgt von einer Prüfung an der Küste von Salou. Die Pratdip- und Riudecanyes-Strecken werden zweimal am Sonntag gefahren und der zweite Durchgang der Riudecanyes, bekannt für den Kreisverkehr, wird als Power Stage gewertet.

Teamchef Jari-Matti Latvala: «Nach der unglaublichen Leistung von Kalle und Jonne in Neuseeland, die Fahrer- und Beifahrertitel zu gewinnen, bleibt für uns jetzt nur noch ein Ziel, nämlich der Gewinn der Herstellermeisterschaft. Wir sind nicht weit davon entfernt und das Wichtigste in Spanien wird sein, zwei Autos ins Ziel zu bringen und die Punkte zu holen, die wir brauchen. Das ist das Hauptziel, aber natürlich hoffen wir auch, den Speed zu haben, um um den Rallye-Sieg zu kämpfen. Der GR Yaris Rally1 Hybrid war in dieser Saison bisher bei allen Asphalt-Rallyes konkurrenzfähig und wir sind zuversichtlich, dass dies auch in Spanien der Fall sein kann. Das ist die Rallye, bei der die Straßen dem Charakter einer Rennstrecke am nächsten kommen: Es ist eine Rallye, die die Fahrer wirklich genießen können und sich nur auf ihre Linien und darauf konzentrieren, so spät wie möglich zu bremsen, und ich denke, alle unsere Fahrer werden motiviert sein, ein großartiges Ergebnis zu erzielen.»

Sébastien Ogier: «Neuseeland war ein sehr schönes Comeback für mich nach ein paar Monaten Abwesenheit, und es war ein wirklich besonderes Wochenende, an dem ich teilnehmen durfte. Mit unserem Doppelsieg sind wir auch der Herstellermeisterschaft ein gutes Stück näher gekommen und das ist nun das nächste Ziel für Spanien. Für mich ist es gut, zum Abschluss der Saison zwei Veranstaltungen auf Asphalt zu haben, und es gibt mir die Möglichkeit, auf diesem Untergrund wieder in den Rhythmus zu kommen und so gut wie möglich für Japan bereit zu sein, das wird natürlich ein besonderes Ereignis in Japan für das ganze Team sein. Aber vorher haben wir noch einen Job in Spanien zu erledigen, um dort das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Die Straßen sind immer toll zu fahren und ich bin mir sicher, dass es ein harter Kampf um den Sieg werden wird.»

Elfyn Evans: «Spanien ist eine wirklich interessante Rallye, seit sie seit letztem Jahr wieder voll auf Asphalt ist. Die Strecken werden mit Abstand die schnellsten Asphaltstraßen sein, die wir mit diesem Auto erlebt haben. Beim letzten Asphalt-Event in Belgien waren wir stark, aber Spanien könnte unterschiedlicher kaum sein. Wahrscheinlich ist Monte Carlo tatsächlich am ähnlichsten, aber die Temperaturen und Bedingungen werden in Spanien offensichtlich völlig anders sein. Es ist eine Rallye, bei der die Abstände tendenziell ziemlich eng sind, sodass wir davon ausgehen können, dass es ein hart umkämpftes Wochenende wird. Die Herstellermeisterschaft ist ein wichtiges Ziel für das Team und der einfachste Weg, es zu erreichen, wird mit guten Ergebnissen sein. Hoffentlich schaffen wir es, einen Top-Score für das Team zu erzielen.»

Der neue Weltmeister Kalle Rovanperä: «Es war schön, ein paar Tage Zeit zu haben, um zu schätzen, was wir in Neuseeland erreicht haben, aber wir haben noch zwei Rallyes vor uns, bei denen wir so stark wie möglich auftreten wollen, also hört die Arbeit nicht auf. Bereits letzte Woche, als wir nach Europa zurückkehrten, saßen wir fast direkt wieder im Auto für unseren Pre-Event-Test in Spanien. Das große Ziel ist jetzt der Gewinn der Herstellermeisterschaft und es wäre toll, wenn wir uns das schon in Spanien sichern könnten. Es ist eine wirklich schöne Rallye mit schnellen und fließenden Straßen, und die Etappen kommen einer Rennstrecke am nächsten. Das bedeutet, dass wir beim Fahren ziemlich genau sein müssen, aber es macht wirklich Spaß, wenn man es richtig macht.»

Fahrer-WM Stand nach 11 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota (Chmapion) 237 2 Ott Tänak (EE), Hyundai 173 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 144 4 Elfyn Evans (GB), Toyota 116 5 Takamoto Katsuta (J), Toyota 100 6 Craig Breen (GB), Ford 77 7 Esapekka Lappi (FIN), Toyota 58 8 Sébastien Ogier (F), Toyota 55 9 Dani Sordo (E), Hyundai 49 10 Gus Greensmith (GB), Ford 36