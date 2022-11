Toyota bleibt in Japan weiter ohne Heimsieg

Das Toyota Gazoo Racing World Rally Team erlebte einen späten Stich ins Herz bei seinem Ziel, die Saison 2022 der FIA Rallye-Weltmeisterschaft mit einem Heimsieg in Japan abzuschließen.

Die Rückkehr der Rallye Japan zum ersten Mal seit 2010 in den WRC-Kalender war eine große Herausforderung für Teams, Fahrer und Beifahrer, da eine völlig neue Veranstaltung auf anspruchsvollen und kurvigen Asphaltstraßen in den Bergen der Präfekturen Aichi und Gifu stattfand. Der GR YarisRally1 Hybrid zeigte von Anfang an eine starke Leistung und gewann am Wochenende 11 von 16 Prüfungen. Leider kosteten einige kleine Zwischenfälle auf den schwierigen Straßen viel Zeit und beendeten letztendlich die Siegchancen des Teams.

Elfyn Evans zeigte eine seiner stärksten Leistungen der Saison und kämpfte bis zum letzten Tag um den Sieg, an dem er nur vier Sekunden hinter der Führung vor einer langen Schleife von fünf Prüfungen mit insgesamt 69,82 Kilometern begann. In der ersten Entscheidung des Tages verkürzte er diesen Rückstand mit der vierten Bestzeit des Wochenendes für sich und seinen Beifahrer Scott Martin auf nur 0,6 Sekunden. Beim nächsten Test mussten sie jedoch anhalten und ein Rad und einen Reifen wechseln, nachdem sie in einer abschüssigen Rechtskurve zu weit nach außen gefahren waren, was sie auf den vierten Gesamtrang zurückwarf.

Dieses Unglück für Evans beförderte Takamoto Katsuta bei seiner Heimrallye in seinem TGR WRT Next Generation-Einsatz auf den dritten Platz. In den letzten beiden Prüfungen der Veranstaltung kam es zu heftigem Regen, aber Katsuta schaffte es sicher durch die tückischen Bedingungen, um einen besonderen Podiumsplatz zu erringen, seinen zweiten in dieser Saison zusammen mit Beifahrer Aaron Johnston.

Sébastien Ogier zeigte das ganze Wochenende über hervorragende Geschwindigkeit mit seinem neuen Beifahrer Vincent Landais und hätte vielleicht gewonnen, wenn das Paar auf der ersten Entscheidung am Freitag, auf der es anhalten und einen Reifen wechseln musste, nicht 2:44 Minuten verloren hätte. Ogier, der sowohl am Samstag als auch am Sonntag der Schnellste von allen war, kämpfte sich von der letzten Position zurück und wurde Vierter in der Gesamtwertung vor Evans, nur 2:24 Sekunden vom Sieger entfernt und holte dabei fünf Etappensiege.

Nach einer rekordverdächtigen Saison, in der er der jüngste Champion aller Zeiten wurde, war auch Kalle Rovanperä bis Samstagmorgen im Kampf um den Sieg, als er in einer Kurve weit ausrutschte und eine Wand berührte, was ihn und Beifahrer Jonne Halttunen zwang auch anhalten und ein Rad wechseln. Nachdem sie viel Zeit verloren hatten, betrachteten sie den Rest der Rallye als wertvolle Gelegenheit, verschiedene Fahrzeug-Setups auf die einzigartigen Eigenschaften der Veranstaltung zu testen.

Teamchef Jari-Matti Latvala: «Am Ende hatten wir hier bei der Rallye Japan nicht das Wochenende, das wir haben wollten. Wir können sehen, dass wir die Geschwindigkeit hatten, da Sébastien wahrscheinlich der schnellste Fahrer des Events war und Elfyn einen Großteil der Rallye führte. Genau diese Zwischenfälle bei jedem Fahrer haben leider gegen uns gerechnet. Die Prüfungen hier waren sehr anspruchsvoll und so eng, dass solche Dinge leicht passieren konnten. Am Ende dieser Saison können wir sehr zufrieden sein, unsere Ziele mit dem Gewinn aller drei Meisterschaften erreicht zu haben, was fantastisch ist. Die Heimrallye von Toyota Gazoo Racing zu gewinnen wäre etwas ganz Besonderes gewesen, aber Takamoto bei seinem Heimrennen auf dem Podium zu haben, fühlt sich fast genauso gut an. Im Rallyesport bringt jede Veranstaltung eine andere Herausforderung mit sich und man kann nicht jede gewinnen.»

Sébastien Ogier: «Es war ein herausforderndes Ende der Rallye heute mit dem Regen, von dem wir wussten, dass er kommen würde. Es war heute Morgen eine schwierige Reifenwahl, einige Strecken mussten im Trockenen und einige im Nassen gefahren werden, also mussten wir einen Kompromiss eingehen. Ich denke, dass wir insgesamt die richtige Wahl getroffen haben, da wir über den Tag wieder die Schnellsten waren. Es war ein gutes Wochenende in Bezug auf die Leistung und Geschwindigkeit, die wir dieses Wochenende wieder gezeigt haben, und das erste Mal mit Vincent, der einen perfekten Job gemacht hat. Natürlich wäre es noch besser gewesen, wenn wir mit dem Ergebnis belohnt worden wären, das wir meiner Meinung nach verdient hätten, aber dieses Wochenende hat uns wieder etwas Pech ereilt. Wir freuen uns alle, Taka zu Hause auf dem Podium zu sehen, und es war großartig, hier in Japan so viel Unterstützung zu haben.»

Elfyn Evans: «Natürlich bin ich von heute massiv enttäuscht. Es war persönlich eine harte Saison und wir hatten hier eine Chance und haben alles gegeben. Heute hat es wirklich gut angefangen, wir hatten einen guten Rhythmus im Auto und es hat gut funktioniert. Aber auf der zweiten Prüfung sind wir etwas zu weit gefahren und haben den Reifen beschädigt. Es war eine große Strafe für einen kleinen Fehler, aber das ist die Natur des Spiels. Auf den Prüfungen hier ist wirklich viel los, also war es einfach. Danach war der Kampf um den Sieg vorbei und dann kam der Regen und die Reifen, die wir noch hatten, waren dafür nicht optimal. Ich freue mich sehr für Taka, bei seinem Heimrennen auf dem Podium zu stehen: Er hat das ganze Jahr hart gearbeitet und es wirklich verdient.»

Kalle Rovanperä: «Dies war eine harte und herausfordernde Rallye, genau wie wir es erwartet hatten. Es ist dieses Wochenende nicht so gelaufen, aber manchmal ist es so. Hauptsache, wir sind am Ende der Rallye angekommen und haben einiges für die Zukunft gelernt. Wir haben den heutigen Tag wieder als Testtag genutzt und wollten die Balance mit den Reifen für die trockenen Etappen konstant halten, damit wir noch einige Dinge mit dem Setup ausprobieren können. Ich denke, wir haben einen positiven Schritt gemacht und einige Dinge gefunden, die schön zu fahren waren, und zumindest kennen wir die Richtung für die Zukunft. Insgesamt hatten wir eine wirklich gute Saison, also können wir sehr zufrieden damit sein und danke an das Team und alle, die das möglich gemacht haben.»

Endstand nach 16 gewerteten Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit 1 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai 2:43:52,3 2 Tänak/Järveoja (EE), Hyundai + 1:11,1 3 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 2:11,3 4 Ogier/Landais (F), Toyota + 2:23,6 5 Evans/Martin (GB), Toyota + 4:05,1 6 Greensmith/Andersson (GB/S), Ford + 4:07,4 7 Munster/Louka (L/B), Hyundai + 7:50,8 8 Suninen/Markkula (FIN), Hyundai + 8:12,4 9 Lindholm/Hämäläinen (FIN), Skoda + 8:25,6 10 Kovanlainen/Kitagawa (FIN/J), Skoda + 8:59,8

Fahrer-WM Endstand 13 Läufen*** Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota (Champion) 255 2 Ott Tänak (EE), Hyundai 205 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 193 4 Elfyn Evans (GB), Toyota 134 5 Takamoto Katsuta (J), Toyota 122 6 Sébastien Ogier (F), Toyota 97 7 Craig Breen (GB), Ford 84 8 Dani Sordo (E), Hyundai 59 9 Esapekka Lappi (FIN), Toyota 58 10 Gus Greensmith (GB), Ford 44

Hersteller-WM Endstand nach 13 Läufen*** Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Toyota Gazoo Racing WRT (Champion) 525 2 Hyundai Shell Mobis WRT 457 3 M-Sport Ford WRT 257 4 Toyota Gazoo Racing WRT NG 138

*** vorbehaltlich der Bestätigung durch die FIA