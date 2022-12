Solberg hat neuen Skoda Fabia Rally2 getestet 13.12.2022 - 12:59 Von Toni Hoffmann

© wrc.com Skoda RS Fabia Rally2 von Toksport

Der von Hyundai entlassene Oliver Solberg wird wohl 2023 in Ermangelung eines Sitzes in einem Rally1 in der Rallye-Weltmeisterschaft ein Programm in einem WRC2-Fahrzeug bestreiten. Er hat den Skoda Fabia Rally2 getestet.