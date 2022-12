Rallye Monte Carlo 2023 ohne Sébastien Loeb

Die Sensation bei der Rallye Monte Carlo mit dem späteren Sieger Sébastien Loeb beim Debüt im Ford Puma Rally1 wiederholt sich nicht, der neunfache Rekordchampion wird 2023 nicht am Start sein.

M-Sport, das Team, mit dem Loeb im vergangenen Jahr seinen 80. Karrieresieg beim Saisonauftakt zur Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) 2022 im Ford Puma Rally1 von M-Sport einfuhr, hat drei seiner Puma Rally1-Autos für die Rallye Monte Carlo angemeldet. Doch Loeb wird bei der Rallye, die er über die Jahre dominiert hat, nicht am Start sein, denn die Streckenerkundung fällt nur einen Tag nach dem Ende der Rallye Dakar in Saudi-Arabien.

«Ich werde an der Rallye Monte Carlo nicht teilnehmen», sagte Loeb zu DirtFish. «Es ist noch komplizierter als letztes Jahr, weil zwischen dem Ende der Dakar und der Erkundung nur ein Tag liegt. Dieses Jahr endet die Dakar am Sonntag und die Erkundung findet am Montagmorgen statt, also wird es noch enger. Es wäre eine Option gewesen, wenn es einen echten Plan in der WRC gegeben hätte, aber es klingt nicht so, als würde ich die ganze Saison fahren, also werde ich nicht nach Monte Carlo fahren. Selbst wenn ich bei der Rallye Dakar ausfallen, ein Team anrufen und sagen würde: ‚Okay, ich fahre nach Monte Carlo, such mir ein Auto‘, es ist also komplizierter als das. Natürlich ist der Plan, die Dakar zu beenden.»

Neben Ott Tänak und Pierre-Louis Loubet, die beide im Puma die komplette Saison bestreiten, wird M-Sport dem Privatfahrer Jourdain Serderidis in Monte Carlo den dritten Puma zur Verfügung stellen, wobei weitere Einsätze in Mexiko, Sardinien und Kenia für den griechischen Fahrer ebenfalls geplant sind.

Alles deutet auf ein etwas abgeschwächtes Jahr 2023 für Loeb hin, der noch keine vollständigen Saisonpläne für das nächste Jahr bestätigt hat.

«Ehrlich gesagt bin ich mir nicht sicher, was ich tun werde», erklärte Loeb. «Es gibt viele verschiedene Optionen, aber nichts ist wirklich bestätigt. Die Dakar ist sicher bestätigt, aber danach haben wir den Plan für die Weltmeisterschaft im Cross-Country, aber es ist noch nicht zu 100% entschieden. In der WRC sieht es nicht so aus, als würde ich viel davon machen, und in der Extreme E müssen wir auch sehen, was passieren wird.»

Auch die Teilnahme von Gus Greensmith bei M-Sport in dieser Saison ist unklar. Er hat mit Toyota darüber gesprochen, in diesem Jahr einen Yaris GR Rally1-Kundenwagen zu fahren, aber es ist nicht wahrscheinlich, dass der Wechsel zum Tragen kommt.