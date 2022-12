Lappi nach Test: «Unterschied schwer einzuschätzten»

Noch vor dem ersten Testtag zur Vorbereitung auf die Rallye Monte-Carlo hatte Esapekka Lappi an zwei Testtagen Gelegenheit, sein neues Auto, den Hyundai i20 Rally1, für die nächste Saison kennenzulernen.

Auf dem Schnee Finnlands hat Lappi, der für ein Jahr von seinem neuen Team für ein komplettes WM-Programm engagiert wurde, in seiner Heimat am Steuer des Hyundai i20N Rally1 erste Eindrücke gesammelt. Der ehemalige Toyota-Fahrer schilderte seine Eindrücke.

«Es war es ziemlich einfach, das Auto zu fahren. Wir alle wissen, dass es negative Kommentare über das Fahrverhalten des Autos gegeben hat, aber um ehrlich zu sein, habe ich das bisher nicht gespürt, und hoffentlich wird es in Zukunft genauso sein. Die ersten Kilometer waren für mich sehr positiv», erklärte der Hyundai-Neuling. «Es ging darum, alles zu verstehen und sich an alle Knöpfe zu gewöhnen, sowie darum wie das Auto reagiert, wenn wir bestimmte Einstellungen ändern, damit wir wissen, wie wir gegebenenfalls reagieren müssen. Es ermöglichte dem Team auch zu verstehen, welche Art von Auto ich haben möchte, was ich mag und was ich bevorzuge. Wir haben auch etwas Neues getestet, und es war in den Videos zu sehen.»

Neben Ott Tänak, 2023 im Ford Puma Rally1 von M-Sport, ist Esapekka Lappi der einzige Fahrer, der zwei verschiedene Rally1 gefahren ist, und der Finne versuchte logischerweise, einen Vergleich mit seinem alten Auto, dem Toyota GR Yaris Rally1, anzustellen.

«Es ist schwierig abzuschätzen, wie groß die Differenz ist und ob es einen Unterschied zwischen den beiden Autos gibt. Wie wir in den letzten sechs Monaten gesehen haben, hat Hyundai bei der Leistung gegenüber Toyota viel aufgeholt, und vielleicht waren sie bei einigen Veranstaltungen besser als Toyota», führte Lappi weiter aus. «Ich würde nicht sagen, dass es eine Lücke zwischen ihnen gibt, aber es ist sehr schwierig abzuschätzen, was der Unterschied ist. Am Ende sind die Autos gar nicht so unterschiedlich. Ich denke, wir werden auf einem ziemlich ausgeglichenen Niveau beginnen. Ich weiß nicht, was Toyota für das nächste Jahr an dem Auto gemacht hat. Ich denke, die Rallye Monte Carlo wird interessant.»