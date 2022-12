Ott Tänak: «Ich denke, wir haben eine Chance»

Ott Tänak, der kürzlich bei M-Sport für das nächste Jahr unter Vertrag genommen wurde, erwartet offensichtlich eine harte Herausforderung. Er möchte im Ford Puma Rally1 seinen zweiten Weltmeistertitel holen.

In einem Interview mit estnischen Medien meinte der M-Sport-Rückkehrer Tänak, der Weltmeister von 2019, dass sein britisches Team zwar weniger finanzstark als seine Rivalen ist, aber immer noch genauso motiviert ist.

«Natürlich müssen wir noch viel lernen, aber die Leute im Team sind sehr motiviert und wollen beweisen, dass wir es schaffen, auch wenn das Team recht klein ist. Die Leidenschaft und der Geist dieses Teams sind für diesen Sport sehr stark», erklärte Tänak. «Sicherlich haben wir uns teilweise in eine schwierige Lage gebracht. Wir gehen in die Saison, ohne mit diesem Auto einen einzigen Meter unter realen Bedingungen gefahren zu sein.»

Der Ex-Hyundai-Pilot weiter: «Bei Toyota war es in einem Jahr möglich, konkurrenzfähig zu sein und den Titel zu gewinnen. Bis zu einem gewissen Grad kann es motivierend sein, in einer etwas schwächeren Position als andere zu sein. Gleichzeitig sehe ich, dass es mit ein wenig Arbeit möglich sein wird, die Dinge umzukehren. Alle Fahrer und Teams sind auf einem sehr hohen Niveau und jeder weiß, was er tut, aber ich denke, wir haben eine Chance.»

Während dieses Interviews blickte Tänak auch auf seinen Abschied von Hyundai Motorsport zurück.

«Ich wollte nie die Nummer eins bei Hyundai sein. Mein Ziel war es, das Team zum Laufen zu bringen und die richtigen Dinge zu tun. Ich kann auch sagen, dass ich auch 2019 nicht die Unterstützung aller meiner Toyota-Teamkollegen hatte, Kris Meeke und Jari-Matti Latvala haben mir in dieser Zeit nicht geholfen, viele Punkte zu holen. Ich habe nichts gegen Thierry Neuville. Sport ist Sport, und wer gewinnen will, muss alle schlagen.»

Tänak führte weiter aus: «Alles war ziemlich verwirrend. Ich kam zum Team, als die COVID-19-Pandemie begann. In der ersten Saison habe ich mein Team kaum gesehen. In der zweiten Staffel haben wir nicht gezögert, aber es gab zu viele Unterbrechungen. In gewisser Weise waren die vergangenen drei Jahre alle etwas schwierig. Die Situation in der Mannschaft war zu schwierig. Es war sehr schwierig, zum Beispiel eine klare Botschaft zu senden, was in der kommenden Saison passieren wird. Wenn ein Sportler erfolgreich sein will, muss er sich wohlfühlen. Es war nicht sehr angenehm, die letzten Rallyes mit dem Team zu fahren. Es war für mich ein bisschen eine Verpflichtung.»