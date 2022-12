M-Sport Ford und Gus Greensmith trennen sich

Am Dienstag, 20. Dezember wurde bekannt gegeben, dass Gus Greensmith in der Saison 2023 der FIA Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) nicht mehr für M-Sport Ford fahren wird.

Eine Ankündigung des britischen Kaders bestätigte, dass es keine Einigung mit Greensmith erzielt werden konnte, um ihm zu ermöglichen, weiterhin am Steuer eines Puma-Autos zu sitzen, was bedeutet, dass beide Parteien 2023 getrennte Wege gehen werden, was nach der Verpflichtung von Ott Tänak und Pierre-Louis Loubet als Stammfahrer bei M-Sport nicht ganz unerwartet kam.

Es beendet die langjährige Partnerschaft, in der Greensmith bis auf die höchste Ebene des Rallyesports aufgestiegen war. Der Brite, jetzt 25, begann seine Rallye-Karriere am Steuer eines Ford Fiesta R1, bevor er im Drive DMACK zum R2T-Modell wechselte. Ein Upgrade auf einen der Fiesta mit R5-Spezifikation von M-Sport folgte bald, und Greensmith trat dem WRC2-Team des Teams zu Beginn der Saison 2019 bei.

In diesem Jahr debütierte er auch mit einem Fiesta WRC bei der Vodafone Rallye Portugal und trat bald darauf in Finnland als Verletzungsersatz für Elfyn Evans zum zweiten Mal in der höchsten Liga auf. Greensmith unternahm 2020 eine Teilsaison mit demselben Auto und bestritt 2021 alle 12 Rallyes. Er erzielte bei der Safari Rallye Kenia mit dem vierten Gesamtrang das beste Ergebnis seiner Karriere. Er belegte in diesem Jahr den 10. Platz in der Meisterschaft und feierte zudem seine erste WRC-Bestzeit bei der Rallye Monte-Carlo, dem Saisonauftakt.

Während Greensmith noch keine Pläne für die Zukunft bekannt gab, kann davon ausgegangen werden, dass er wahrscheinlich bei einigen Veranstaltungen im Jahr 2023 dabei sein wird. In welchem Auto und in welcher Kategorie muss noch bestätigt werden.